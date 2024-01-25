達美航空波音757客機起飛前「甩轆」　美國FAA調查

波音飛機繼1月5日「甩窗」的事件後，又發生「甩轆」。美國達美航空（Delta Air Lines）1月20日下一架航班編號為982的波音757客機20日在亞特蘭大國際機場準備起飛時，前輪突然脫落並滾走。美國聯邦航空局（FAA）展開調查。



波音757已於2004年停產，屬於較舊型號，與近年來引起安全疑慮的737 MAX並非同一機型。

FAA指出，出事飛機當時正排隊等待起飛，但前輪突脫落，事件中無人受傷。

根據liveatc.net 上的錄音顯示，出事達美航空客機的機師，是接到另一架飛機的機組人員警告稱，前起落架的兩個機輪中，有一個已經滾落。達美機師通報控制塔：「塔台，聽起來我們遇到了問題。」另一架飛機的機師也報告稱：「塔台，跑道上有架 757飛機，剛失去一個起落架前輪。」

達美稱這班機原定飛往哥倫比亞（Colombia）波哥大（Bogota），載有172名乘客、2名機師與4名空中服務員。公司稱事發後所有乘客落機、行李卸下，轉往登機閘口等待上另一班機。達美就事件帶來不便向乘客致歉。

涉事飛機被拖走維修，已在第二天重新投入使用。

達美航空擁有龐大且多樣化的機隊，當中包括一些舊型號飛機。達美航空表示，失去機輪的飛機於1992年購入，機齡約32年。 波音公司發言人未評論事件，並指757飛機早已停產。

波音MAX 737 9甩窗：2024年1月5日，美國阿拉斯加航空1282號班機飛往加州安大略途期間出現爆炸性減壓，乘客氧氣面罩自座位上方掉落，旁邊是缺失的窗戶以及部份側壁。（Instagram/@strawberrvy via REUTERS）

阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9客機1月5日飛行途中發生「甩窗」事件。阿航和聯合航空公司（United Airlines）之後報告檢查結果，發現多架裝置同類門塞（door plug）的MAX 9飛機有包括螺栓鬆動在內的問題。