與美國F-35戰機交易擱置　埃及望購中國殲-10C

據美國媒體報道，由於美國違背前總統特朗普出售F-35隱形戰機給埃及的承諾，埃及正同中國討論購買第四代甚至第五代戰鬥機的可能性。專家認為，埃及此舉可能是為了向美國施壓。



美國《商業內幕》（Business Insider）上星期天（8月25日）報道，埃及尋求向美國採購20架F-35隱形戰機，曾獲特朗普（Donald Trump，又譯川普）口頭上同意；但在美國國防部和以色列的反對下，美國政府最後擱置了有關安排。

埃及官員於是同中國討論購買第四代，甚至第五代戰機的可能性，希望能夠購買目前在中國和巴基斯坦空軍服役的第四代「殲-10C猛龍」戰鬥機，還有仍在原型階段的「FC-31鶻鷹」第五代戰機。

2024年6月5日，德國柏林舍內費爾德機場（Schoenefeld Airport），國際航空暨軍工業展覽會（International Aerospace Exhibition）開幕當天，洛歇馬丁出品的F-35戰機進行飛行表演。（Reuters）

黎巴嫩情報網《戰術報告》（Tactical Report）曾報道，埃及甚至希望能購買中國最先進的第五代戰機「殲-20威龍」。《商業內幕》指出，北京不願意向任何國家出口該機型，這種可能性幾乎為零。

總部位於華盛頓的智庫New Lines Institute戰略與創新高級主任Nicholas Heras對《商業內幕》說，埃及傾向於購買大量軍事硬件，因此可能成為中國的可靠且有價值的客戶。

但他也指出，埃及在購買中國製造的先進戰機時，會謹慎避免激怒美國，也還需要應對以色列的擔憂。

殲-10C掛載了最新型空空導彈。（圖 / 央視新聞）

專家認為，埃及與中國進行軍購談判，可能是為了向美國施壓。風險情報公司RANE的中東和北非高級分析師Ryan Bohl認為，埃及和中國可能真就採購戰機進行談判，但有實際進展的可能性不大。

Ryan Bohl說：「如果確實有談判，目的也是為了向美國施壓，迫使美方向埃及提供其他防禦選擇」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

