長春航空展｜八一飛行表演隊換裝殲-10C首亮相　多款軍機同場表演

7月26日，2023年空軍航空開放活動·長春航空展在吉林長春開幕。

恰逢抗美援朝戰爭勝利70周年，空軍將邀請部分曾參加抗美援朝空戰的英模部隊代表，到現場回顧戰鬥歷史、講述空戰故事，以空軍特有的方式表達對抗美援朝戰爭偉大勝利的紀念。



7月26日，空軍八一飛行表演隊換裝殲-10C後首次公開亮相，數架殲-10C呈現了斤鬥上變向、六機同步橫滾、六機分組開花、五機目視跟進小航線著陸等20個動作。

其中，四機橫隊通場是表演隊近兩年創新動作之一，要求各機之間保持間隔和速度一致，飛機與飛機左右間隔12米，前後完全在同一直線上。

空軍航空兵某旅展示了殲-20四機尾後密集隊形編隊、四機鑽石隊形盤旋、四機戰術對穿等戰術機動動作；殲-16展示了雙機超低空小速度通場、雙機加力盤旋等高難動作。

運油-20是中國新一代空中加油裝備，與殲-20、殲-16、殲-10C等空軍殲擊機「三劍客」多次開展空中加油訓練，增強空軍航空兵遠程機動能力。

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運油-20所展示的3類技戰術動作，包括與殲-20空中護航編隊通場，與殲-20、殲-16加油編隊通場，以及短距起飛、阿富汗式著陸拉升、大坡度蛇形機動、釋放干擾彈、快速著陸等單機機動動作展示。

裝備了「中國心」的4架殲-20進行了四機尾後密集隊形編隊、四機鑽石隊形盤旋、前雙機通場等飛行展示。