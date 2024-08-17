美國大選｜賀錦麗發表經濟政綱：稅務寬減惠民　嚴懲坐地起價

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）8月16日首次就經濟議題發表演說，她提議為大多數美國人提供稅務寬減、為首次置業人士繳付首期提供資助、以及禁止商家實行坐地起價（price gouging）。



路透社報道，賀錦麗16日前往北卡羅萊納州（North Carolina）羅利市（Raleigh）出席競選活動。她提到如果11月能夠勝選，將在就任總統100日內，承諾為新生嬰兒家庭提供高達6000美元（約4.6萬港元）的稅務寬減，為有孩子的家庭提供稅務寬減以及降低處方藥物費用。

賀錦麗在社交媒體闡述如何為勞工及中產階層減低生活成本和創造機會：

她向出席活動的支持者表示，雖然美國的經濟是世界上最強勁的，但是物價依然太高。她強調當選後，將致力改善中產家庭的福祉。

賀錦麗指出：「我將專注於為中產階級創造機會，我們將共同建立我所說的機會經濟」。

報道稱，賀錦麗的經濟政綱與總統拜登（Joe Biden）的經濟政綱大致相同，但她提出為首次置業人士提供高達2.5萬美元（約19.4萬港元）的首期資助，以及嘗試控制過高的物價。

2024年8月16日，美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗 （Kamala Harris） 在北卡羅萊納州羅利市舉行的競選活動上發表講話。（Reuters）

賀錦麗的建議包括引入聯邦禁令，禁止食品公司和雜貨商坐地起價。她的競選團隊表示，此舉旨在阻止大企業不公平地剝削消費者，同時獲取暴利。

賀錦麗的團隊表示，若當選總統，她將指示聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）對「坐地起價」的企業實施「嚴厲處罰」。

分析指賀錦麗希望獲得更多勞工階層的支持，他們一般認為共和黨人更擅於處理經濟議題，而他們普遍對生活成本高昂和自身經濟前景感到憂慮。