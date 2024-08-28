特朗普擬委小羅伯特甘迺迪任過渡團隊成員　狠批賀錦麗不接受採訪

美媒8月27日報道，前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃任命剛剛退選的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）和前民主黨議員加巴德（Tulsi Gabbard）擔任總統過渡團隊的成員，該團隊將協助特朗普制定當選後的政策和內閣人選。特朗普競選團隊與副總統候選人萬斯（JD Vance）同日都抨擊民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）自參選以來拒絕接受傳媒採訪。



《紐約時報》8月27日引述特朗普團隊的高級顧問報道，特朗普計劃任命兩名前民主黨人擔任他總統過渡團隊的名譽聯合主席，他們分別是小羅伯特甘迺迪以及前民主黨夏威夷州眾議員加巴德。

小羅伯特甘迺迪23日宣布暫停他的總統競選活動，轉為支持特朗普，他和加巴德過往大部份時間都是民主黨人。小羅伯特甘迺迪在退出民主黨之前，曾嘗試與總統拜登（Joe Biden）競逐民主黨總統候選人的黨內初選。

美國時任獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）於2024年7月26日在美國田納西州舉行的2024年比特幣大會上發表講話。（Reuters）

加巴德曾參加2020年總統選舉的民主黨內初選，在敗選後離開了民主黨。她在26日宣布支持特朗普競逐總統大位。

據報道，小羅伯特甘迺迪和加巴德，將與特朗普的兩名兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）與埃里克（Eric Trump），以及競選拍檔萬斯一起擔任過渡團隊的名譽主席。

2024年8月23日，美國獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.，左) 在亞利桑那州鳳凰城宣布退出2024總統大選。（Reuters）2024年8月21日，在美國北卡羅來納州航空博物館和名人堂舉行的競選集會上，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，右）在防彈玻璃後舉起拳頭向台下觀眾致意。（Reuters）

與此同時，特朗普競選團隊與副總統候選人萬斯（JD Vance）都厲聲批評對手賀錦麗，自7月參選以來拒絕接受媒體採訪和召開記者會。

萬斯在其社交媒體上貼文，指責賀錦麗想升職，卻拒絕接受該職位的面試。