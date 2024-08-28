沙利文連續第2天與王毅戰略溝通　美媒：或為最後一次習拜會鋪路

美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月27日展開為期3天的訪華行程。他與中國外長王毅於28日作第2天的會晤，進行新一輪戰略溝通。美媒28日分析，沙利文此行的目的之一，很可能是為最後一次「習拜會」鋪路。



美國《紐約時報》28日報道，美國總統拜登（Joe Biden）的任期只剩下數月，沙利文此行將大力推動與中國的合作。

上海復旦大學中美關係專家趙明昊稱，中國的首要外交任務是在拜登下台前的最後幾個月保持中美關係的穩定，為與下一屆美國政府建立友好關係定下基礎。

美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）2024年8月27日展開為期3天的訪華行程。他與中國外長王毅於28日作第2天的會晤，進行新一輪戰略溝通。美媒28日分析，沙利文此行的目的之一，很可能是為最後一次「習拜會」鋪路。(新華社在社交媒體X發相)

兩國都有意加強雙邊關係的前提下，沙利文很可能會提出安排拜登與中國國家主席習近平舉行會晤的願景。

報道分析，中國也有可能對已處於「跛腳鴨」狀態的拜登沒興趣，將重點轉移到尋求與下屆政府建立最佳的接觸方式。若最後一次的「習拜會」未能成事，拜登將成為自前總統卡特（Jimmy Carter）以來首位沒有赴中國訪問的美國總統。

美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月27日展開為期3天的訪華行程。他與中國外長王毅於28日作第2天的會晤，進行新一輪戰略溝通。美媒28日分析，沙利文此行的目的之一，很可能是為最後一次「習拜會」鋪路。(新華社在社交媒體X發相)

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）2024年8月27日下午抵達北京，會晤中國外長王毅（Reuters）

料討論地緣衝突、晶片貿易議題

《紐約時報》稱，沙利文除了提出「習拜會」的可能任務外，料將與王毅討論其餘兩大議題。

報道分析，2人或會討論各地區衝突，尤其是俄烏戰爭及台海議題。沙利文或會敦促中國「減少支持俄羅斯」；王毅料將向美方重申台海問題是中方的「紅線」。

在中美晶片貿易衝突方面，沙利文一直捍衛拜登政府對華的出口管制措施；而中方則屢次批評，美國出口管制的目的是阻礙中國的正當發展。