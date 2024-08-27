美國安顧問沙利文會晤王毅　稱討論須有效管理分歧領域

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月27日下午抵達北京，會晤中國外長王毅。路透社報道，沙利文談到將與王毅討論兩方有共識的領域，以及須有效管理的分歧領域。



報道指，王毅表示希望中美關係穩定健康發展。

沙利文這次訪華3天，據白宮指，預計首兩天他會與王毅舉行共長達10至12小時的會談。

這是沙利文首次訪華，也是美國國家安全顧問時隔8年再次訪華，上次是2016年的蘇珊賴斯（Susan Rice）。

沙利文8月27日下午抵達北京，中國外交部美大司司長楊濤接機。

路透社指，兩方的重點議題包括軍事、台灣與芬太尼。

中國外交部美大司負責人之前在8月25日向媒體舉行吹風會，進一步介紹相關情況並回答記者提問。

美大司負責人表示，中央外辦主任與美國家安全顧問進行戰略溝通，是2022年11月中美元首峇里島會晤達成的重要共識。此後王毅主任與沙利文分別在維也納、馬耳他和曼谷進行了3輪戰略溝通，都是實質性和建設性的，取得積極成果。雙方均同意繼續用好這一戰略溝通渠道。

美國家安全顧問沙利文2024年8月1日出席白宮在舉行的每日例行記者會並發表講話。（Reuters）

中方指，王毅將同沙利文就中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題深入交換意見。