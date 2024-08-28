談烏克蘭4階段「勝利計劃」　澤連斯基：攻入俄羅斯僅第一步

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）8月28日表示，入侵俄羅斯庫爾斯克州（Kursk Oblast）是4階段「勝利計劃」的第一步，他9月將前往美國向總統拜登（Joe Biden）講述計劃詳情。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2024年8月27日在基輔舉行記者會。（Reuters）

美媒27日報道，澤連斯基當日在記者會上介紹「勝利計劃」，但未有透露太多細節，僅表示「不能說出所有事情」。

澤連斯基稱，「勝利計劃」始於入侵俄庫爾斯克；第2步是確立烏克蘭在全球安全體系結構中的戰略地位；第3步是通過外交手段向俄羅斯施壓以結束戰爭；第4步則是有關經濟層面的外交行動。

2024年6月13日，在意大利舉行的七國集團（G7）峰會期間，美國總統拜登（Joe Biden）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）簽署美烏新安全協議後握手。（Reuters）

澤連斯基表示，他計劃9月赴美國參加聯合國大會，屆時會與拜登見面，並向其講述4階段「勝利計劃」。

他強調計劃是否成功很大程度上取決於美國的配合。美方是否會提供支援，烏方又能否能自由使用預期中的資源，皆對「勝利計劃」有舉足輕重的影響。