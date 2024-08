俄烏戰爭｜俄外長：西方正在玩火　第三次世界大戰不會局限在歐洲

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)於8月27日表示,西方正考慮允許烏克蘭以西方導彈攻擊俄羅斯領土,此舉等同於玩火。他並警告美國,倘爆發第三次世界大戰,將不會僅限於歐洲。



俄烏戰爭:2024年8月11日發布的畫面顯示,俄羅斯指庫爾斯克(Kursk)有住宅大樓被擊落的烏克蘭導彈碎片擊中損壞。(Russian Emergencies Ministry in the Kursk Region/Handout via REUTERS)