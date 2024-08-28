俄烏戰爭｜俄外長：西方正在玩火　第三次世界大戰不會局限在歐洲

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於8月27日表示，西方正考慮允許烏克蘭以西方導彈攻擊俄羅斯領土，此舉等同於玩火。他並警告美國，倘爆發第三次世界大戰，將不會僅限於歐洲。



俄烏戰爭：2024年8月11日發布的畫面顯示，俄羅斯指庫爾斯克（Kursk）有住宅大樓被擊落的烏克蘭導彈碎片擊中損壞。（Russian Emergencies Ministry in the Kursk Region/Handout via REUTERS）

烏克蘭8月6日起進攻俄羅斯的庫爾斯克（Kursk）地區。 有消息指烏克蘭向西方要求，准其使用英法合作研及的「暴風影」（Storm Shadow）巡航導彈對俄縱深打擊。

拉夫羅夫最新表示，西方正考慮放寬烏克蘭使用「暴風影」等外國武器的限制，旨在令俄烏戰爭升級。他警告，西方國家是「自找麻煩」，等同小孩子在玩火。

他指出，俄羅斯正重新整理使用核武的原則，美國及其盟國似乎認為，一旦爆發第三次世界大戰將僅限於歐洲。他建議對方先理解俄羅斯的核武原則，認為非常重要。

圖為2024年8月27日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於基輔舉行記者會。（Reuters）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）連日表示，由於盟國的限制，烏克蘭無法使用已獲得的西方武器，來打擊俄羅斯境內的軍事目標，呼籲盟友在支持烏克蘭的政策上更加大膽。