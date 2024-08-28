晶片禁令無效？美媒：中國企業尋求其他方式發展AI

美國限制中國獲取先進晶片狀況持續，中國公司旨在通過開發高效率模型以發展人工智能（AI）。美媒8月23日報道，中國某些科技公司正轉向開發「小模型」AI。



2024年8月21日，中國北京，一名工作人員在世界機器人大會上操作機器人。（Reuters）

根據《華爾街日報》，中國科技公司零一萬物，在開發AI時採用一種較低精度的訓練方法，以減少訓練模型的所需成本。

零一萬物創辦人李開復表示，在中國，零一萬物沒有大量的圖形處理單元，不得不開發高效AI基礎設施和推理引擎。這種方法在業界頗為常見，英偉達研究指，此方式可以加速模型的輸出，Google等公司亦有採用。

採用先進的晶片可提高AI開發效率，而晶片的計算能力（算力）是其中關鍵。許多中國AI初創公司試圖為大語言模型編寫更高效的代碼，亦有公司在構建更小、更專門化的模型，或採用所需成本較低的訓練方法。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）會場，可看到特大的AI字標誌。（Reuters）

報道引述專家預測，可為手機和手提電腦的AI功能提供支持的較小規模模型（又稱端側大模型，Edge AI Models），將成為下一款顛覆性產品。

伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析師Boris Van表示，開發小模型並不是要降低技術要求，只是轉向一個算力不是最關鍵要求的領域。