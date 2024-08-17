擴大傳統晶片產能　美國補助德州儀器最多16億美元設新廠

美國政府旨在促進本國半導體製造業發展的計劃再次批出大筆款項，聯邦政府將根據《2022晶片和科學法》向德州儀器（Texas Instruments ）提供16億美元（約124.71億港元）撥款和30億美元（約233.82億港元）貸款。



2024年7月19日，美國德州，亞馬遜在實驗室展示最新的晶片。（Reuters）

美國商務部8月16日發布的聲明中說，這筆資金將用於幫助支付猶他州的一家工廠和德克薩斯州的兩家工廠，上述項目到2029年底將耗資約180億美元（約1,402.95港元），預計將創造大約2,000個製造業就業崗位和數以千計建築業就業崗位。

彭博社16日報道，德州儀器計劃在這兩個州總共投資約400億美元（約3117.66億港元），其中包括在德州謝爾曼（Sherman）的另外兩家工廠。

德州儀器生產各種各樣的晶片，並在半導體行業擁有最大的客戶群。除了獲得補貼和貸款外，預計該公司還將受益於《2022晶片和科學法》的25％稅收抵免。該公司在一份聲明中說，這可能相當於60億至80億美元。

2018年4月24日，美國加州，圖為德州儀器辦公室。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

