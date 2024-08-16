美國漸凍人恢復以自己聲音溝通能力　全靠腦部植入微晶片｜有片

美國一名漸凍人症患者在患病後逐漸失去說話能力，去年動手術在腦部植入微型晶片，結果重新獲得以自己聲音溝通的能力。



46歲的哈雷爾（Casey Harrell）於2019年患上肌萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis，ALS，俗稱漸凍人症），幾年後失去清晰說話的能力。

去年夏天，美國加州大學戴維斯分校（UC Davis）的研究員在他的腦部植入了256個微型晶片，讓他能再次以自己的聲音與他人交流。

哈雷爾大腦中的電極會追蹤他的神經元放電，以預測他要說的話，然後通過語音生成器以他患病前的聲音代他發聲，準確率高達97.5%。

這項腦機接口技術一般旨在恢復患者的行動能力，在恢復語言能力方面的技術仍須笨重儀器，也很昂貴。

漸凍人症患者哈雷爾（中）與私人助手及加州大學神經學專家一同測試腦機接口技術。（UC Davis Health/University of California Regents/Handout via REUTERS）

此外，哈雷爾每分鐘只能說33個字，遠低於正常的每分鐘160字語速。儘管如此，新進展仍顯示了這項技術的廣泛潛力。

不過，由於頭部插入了連接器，這讓哈雷爾很容易受到感染，也會讓首次看到他大腦裝置的人感到不安。

然而對哈雷爾來說，這些都不重要。他說：「像我這樣的人沒有時間等待完美的產品……現在這樣對我來說已經很好了。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

