日本Aeon退稅失敗　旅遊達人也中伏：疫情後別太相信網頁上的資訊

旅日達人林氏璧分享，每次去日本沖繩必有悲劇發生，因他到超市購物錯過退稅時間，「嗚嗚嗚嗚，我一開始就有經過這裡，應該要看清楚的。」



林氏璧4日在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，他在某個部落客文章介紹上看到，超市的免稅櫃台到晚間11點，因此老婆線上遠端購物殺紅眼……

疫情後很多做法已改變 連日本自由行達人也中招（點圖了解更多及瀏覽相關照片）：

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「我也不以為意，讓她盡量開心買。結果到了結帳前面工作人員跟我說，退稅櫃台只到9點半喔，當時是9點31分。」

林氏璧提醒，各位同學，疫情後因為人力不足等等原因，很多營業時間有所改變，現在可能還沒完全恢復疫情前，大家不要太相信網頁上的資訊，眼見為憑比較重要啊！

林氏璧表示，尤其像他那種寫了3000篇文章的，很多文章可能根本沒有更新，大家一定要自己查證不要盡信呀，「好啦，這樣沒退稅頂多損失不到2000yen，不會比上次整大包化妝水丟掉更慘。」

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林氏璧並貼出超市「10:00-21:30免稅」的告示照片：「嗚嗚嗚嗚，我一開始就有經過這裡，應該要看清楚的。」

對此，許多網友留言，「我們上次去也是這樣，差了幾分鐘，很傻眼」、「既然沒退到稅就立馬吃掉洩恨呀」、「既然沒有免稅，就把它們在日本吃完！然後明天再去買一趟免稅的，就不吃虧了」、「沒免稅就當孝敬，日本政府匯率那麼低。」

而林氏璧上次在沖繩發生的悲劇，是他今年3月和老婆去沖繩，準備搭機回台時，忘了把價值1.5萬日圓的「三瓶精華水」託運，只好和戰利品含淚説掰掰。

他當下直呼：「腦婆對不起，沒有好好把隨身行李檢查一遍是我的錯。」

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根據機場規定，旅客身上或隨身行李內所攜帶的液體、膠狀及噴霧類物品容器，其體積不可超過100毫升，且均應裝於不超過1公升、可重複密封的透明塑膠袋內。

超過100毫升者，則得放置託運行李內。

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