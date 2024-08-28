與沙利文連續2天戰略溝通　王毅提5經驗教訓助中美找正確相處之道

根據央視，8月27日至28日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京與美國總統國家安全事務助理沙利文舉行新一輪戰略溝通，進行坦誠、實質性、建設性討論。



王毅表示，中美關係歷經跌宕起伏，梳理其中的經驗教訓，有助於更好開闢未來，找到中美兩個大國的正確相處之道。

一是中美關係要保持正確方向，關鍵在於兩國元首把舵引航。雙方應該秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，落實兩國元首共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

二是中美兩國要避免衝突對抗，關鍵在於遵守三個聯合公報。要維護兩國建交的政治基礎，尊重中國的主權和領土完整，尊重中國的政治制度和發展道路，尊重中國人民的正當發展權利。

三是中美互動要順利開展，關鍵在於平等相待。從實力地位出發不是國與國交往的正確方式。

四是中美關係要行穩致遠，關鍵在於鞏固民意基礎。應當為人民之間的交往搭建更多橋樑、鋪設更多道路，而不是設置障礙。

五是中美雙方要實現和平共處，關鍵在於樹立正確認知。中國對內致力於讓中國人民過上美好生活，對外努力為世界和平發展作出更大貢獻。美方不能用自己走過的道路臆測中國，也不要用國強必霸的模板鏡像中國。

美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）2024年8月27日展開為期3天的訪華行程。他與中國外長王毅於28日作第2天的會晤，進行新一輪戰略溝通。(新華社在社交媒體X發相)

王毅還強調，台灣屬於中國，中國必將統一，「台獨」是台海和平穩定的最大風險，美方應當把不支持「台獨」的承諾落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

雙方還就烏克蘭、中東及朝鮮半島等問題交換意見。王毅表示，中國始終致力於勸和促談，推動政治解決烏克蘭危機，我們會繼續做正確的事情，美方不應向中方推卸責任，更不得濫施非法單邊制裁。

沙利文27日下午乘坐專機抵達北京，展開為期3天的訪問行程。中國外交部美大司司長楊濤接機。美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）也有前往機場。白宮指，預計首2天沙利文會與王毅舉行共長達10至12小時的會談。

這是沙利文首次訪華，也是美國國家安全顧問時隔8年再次訪華，上次是2016年的蘇珊賴斯（Susan Rice）。