美國法院裁決　因TikTok窒息挑戰身亡女孩家屬可起訴平台

美國一家上訴法院恢復一名10歲女孩母親對短視頻應用TikTok的訴訟。這名女孩在TikTok上參與「窒息挑戰」後死亡。



路透社報道，美國聯邦法律通常會保護互聯網公司免於因用戶發佈的內容而遭到起訴，但美國第三巡迴上訴法院星期二（8月27日）裁定，該法律並不影響死者安德森（Nylah Anderson）的母親就TikTok的算法向安德森推薦「窒息挑戰」（blackout challenge）提出索賠。

這次裁決推翻了下級法院以1996年《通信規範法》第230條（下文簡稱「第230條」）為由，駁回安德森母親起訴TikTok及其中國母公司字節跳動的決定。

巡迴法官施瓦茨（Patty Shwartz）說，第230條只豁免第三方提供的信息，而不豁免TikTok本身通過其平台底層算法做出的推薦。

她表明，這一判決與第三巡迴上訴法院和其他法院以往做出的判決有所不同。後者認為，第230條規定，如果網絡平台未能阻止用戶向他人傳播有害信息，可以免於承擔責任。但施瓦茨說，今年7月，美國最高法院就社媒平台言論自由權是否受州法律限制措施侵犯作出裁決後，這一推理不再成立。

圖為2022年2月15日，路透社拍下的一張Tiktok的設計圖片。TikTok是抖音海外版，母公司是中國字節跳動。 （Reuters）

最高法院當時對一些案件的裁決認為，平台的算法反映了編輯判斷，即「以自己想要的方式，編輯自己想要的第三方言論」。施瓦茨說，根據這一邏輯，使用算法進行內容策劃是公司本身的言論，不受第230條的保護。

她說：「TikTok對向特定用戶推薦和推廣的內容做出選擇，這麼做就是在發表自己的第一方言論。」

TikTok沒有回應對第三巡迴上訴法院的裁決。

「窒息挑戰」是TikTok平台幾年前的熱門活動。據了解，這種挑戰的形式通常是人們設法勒住自己的脖子，屏住呼吸，看誰能「窒息」更久，直到因缺氧而昏倒。

2021年12月，年僅10歲的尼拉·安德森受到TikTok博主的鼓動，參與這項挑戰。她嘗試在衣櫃中用母親的錢包帶子上吊，結果當場失去意識，最終在五天後去世。她的母親隨後提出訴訟。

安德森母親的律師在一份聲明中說：「大科技公司剛剛失去了它的『免罪金牌』。」

巡迴法官馬蒂（Paul Matey）在部分同意星期二裁決的意見中表明，TikTok在追求利潤高於一切其他價值的過程中，可以選擇為兒童提供強調「最低級趣味」和「最低級美德」的內容，「但它不能索求國會並未提供的豁免權」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

