印尼女擅闖活火山拍TikTok碰上噴發一刻　驚悚逃生直呼後悔

印尼女網民拉莉塔（Lalitaa）未經許可攀登「杜科諾火山」（Dukono），一行人在火山口附近擺拍，近距離拍攝火山灰，卻正好碰上火山再度噴發。她嚇得當場驚慌逃竄，還把違規行為分享至TikTok，直呼「好後悔」。



印尼女網民拉莉塔（Lalitaa）未經許可攀登杜科諾火山，一行人在火山口附近擺拍，近距離拍攝火山灰，卻正好碰上火山再度噴發（TikTok@nurlitahmd）

印尼女網友拉莉塔（Lalitaa）未經許可攀登杜科諾火山，一行人在火山口附近擺拍，近距離拍攝火山灰，卻正好碰上火山再度噴發（Tiktok@nurlitahmd）

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星洲網等外媒報道，拉莉塔與同伴17日擅闖杜科諾火山，她自稱是專業人士，呼籲大家不要模仿，卻在影片標題寫道，

這是我第一次，也是唯一一次登山之旅。我後悔了。 拉莉塔（Lalitaa）

影片中，拉莉塔一邊拍攝滾滾上升的火山灰，一邊表示感覺火山即將噴發，沒想到下秒果然成真。她嚇得拚命逃跑，其他人卻慢吞吞移動，甚至有人看似根本不打算離開。

這部影片吸引700萬次觀看、上萬則留言，許多網民批評他們「不要命」，建議政府把一行人全部列入黑名單，再也不准登上杜科諾火山。

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印尼國家災害管理委員會（BNPB）表示，杜科諾火山目前依然持續噴發，距離山頂方圓3公里內，都被列入指定危險區域，嚴禁民眾擅自攀登。

該機構也證實，拉莉塔等人17日的攀登未經授權，一行人能夠活着下山，可以說是非常幸運。

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