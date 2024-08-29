美國大選｜特朗普：拜登賀錦麗要為暗殺負責

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）受訪時表示，民主黨正副總統拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）要為他上月被暗殺的事情負責，指責他們讓特勤局（US Secret Service）難以保護他。



特朗普8月27日接受美國著名主持人Dr. Phil訪問時指：「當（暗殺）這件事發生時，人們會問，這是誰的錯？」

「我認為某種程度上，這是拜登和賀錦麗的錯。我是他們的競爭對手，而他們將整個政府武器化來對付我，動員整個司法部來找我麻煩，他們對我的人身安全並不太感興趣。」

特朗普在訪談中沒有提供任何證據。早前有報道指，匹茲堡（Pittsburg）特勤局幾名特工在7月13日暗殺未遂事件後已被勒令停職。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍擊發生後，特勤人員第一時間衝上台，包圍並保護他。在特勤局人員簇擁下，特朗普離開講台。從這樣照片可見，他的右耳和臉部受傷，正在流血。（Reuters）

7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）舉行的一次競選集會上，一名20歲的槍手從附近一棟建築物的屋頂開槍，子彈擦傷特朗普的右耳。一名參與活動的特朗普支持者身亡，另外兩人受重傷。槍手其後被一名特勤人員開槍打死。

特朗普指控拜登與賀錦麗讓特勤局無法配備足夠的工作人員。

2024年8月23日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普在亞利桑那州舉行的集會上發表講話。（Reuters）

在暗殺特朗普事件發生後，特勤局承認，特朗普身邊的安全人員在過去兩年曾向特勤局投訴沒有獲得足夠的特工保護。

特朗普同時指：「他們（拜登與賀錦麗）說我對美國民主構成威脅，這是他們最常用的攻擊話語，只要一直這麼說，很容易就會鼓動暗殺者有所行動，也許那顆子彈就是因為他們的言論引發。」