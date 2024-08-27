美國大選｜賀錦麗聲勢漲　美媒推測內閣人選　國務卿或換人

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）選情聲勢高漲，在民調成績有反超越對手特朗普（Donald Trump）之勢，外界也開始猜測誰是賀錦麗的潛在內閣人選。美媒22日報道預測，副總統國安顧問戈登（Phil Gordon）與參議員墨菲（Chris Murphy），有望出線成為賀錦麗心目中的白宮國安顧問與國務卿人選。



《華爾街日報》22日整理出一份賀錦麗潛在內閣的初步名單，並稱賀錦麗希望建造自己的團隊。報道引述拜登和賀錦麗的顧問皆表示，一些現任國家安全官員或會繼續擔任重要職務，但賀錦麗勢將引進部份親信擔任要職。

這張於2024年7月3日發布的照片中，美國副總統國安顧問戈登（Phil Gordon，右）與烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak，左）會面握手。（X@Phil Gordon）

報道稱，戈登將是白宮國家安全顧問重要候選人之一。現任與前任官員表示，戈登是中東與歐洲議題專家，他擔任副總統國安顧問期間，曾協助副總統辦公室融入拜登幕僚群，近期也開始參與討論以巴衝突的白宮戰情室會議。

墨菲是賀錦麗任參議員時期的同僚，曾就包括沙地阿拉伯與也門衝突等國際議題充分互動。報道引述白宮幕僚與外交專家指，賀錦麗成為副總統後，雙方仍定期溝通，就美國移民問題交換意見。因此，墨菲將是其中一位很大機會出線的國務卿候選人。

美國參議員墨菲（Chris Murphy）於2024年8月21日在美國伊利諾州舉行的民主黨全國代表大會 (DNC) 第三天上台發表演講。（Reuters）

報道分析，現任國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）、國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）可能都不會留在原職務。