日本駐菲大使涉仙賓礁表態　中使館發外交照會抗議

中國和菲律賓船隻在仙賓礁（菲稱薩比納礁）附近海域頻繁發生衝突後，日本駐菲律賓使館發文對南中國海局勢表達關切，並稱「反對任何加劇南海緊張局勢和破壞航行權利的行動」。中國駐菲律賓使館批上述言論「不負責任」，並指日本大使習慣性拉偏架，不分是非曲直便對中方惡意指責。



中國駐菲律賓使館8月29日在官網以發言人答記者問的形式發文說：「我們注意到日本駐菲大使不負責任的言論，已就此向日本駐菲使館發出外交照會予以抗議和譴責。」

發言人稱，每當南海有事件發生時，日本大使總是迅速高調表態，無視事實真相，對中方進行無端指責。發言人還指日本大使「不分是非曲直便對中方惡意指責，本着『政治正確』習慣性拉偏架」，並質疑他「難道不需要一點時間了解事件的事實和真相嗎？」

發言人質問：「日本大使難道不知道，二戰後中國正是從日本侵略者手中收復南沙群島，並成為戰後國際秩序的一部分嗎？難道他也忘了日本侵略菲律賓，將馬尼拉夷為平地並造成超過10萬名平民死亡的馬尼拉大慘案嗎？忘了巴丹死亡行軍途中和聖地亞哥堡地窖下慘死於日本軍人刀下的那些數以萬計的冤魂嗎？」

發言人說，當前亞太地區的和平穩定來之不易，需要地區國家共同珍惜呵護。中國始終堅定維護自身的領土主權和海洋權益，同時致力於通過對話協商妥善處理中菲之間的海上爭端。

發言人也敦促日本深刻反思歷史，反省自己的言行，多做有利於地區和平穩定的事情，「爭取成為一個真正獨立自主、取信於亞洲鄰國和國際社會的國家」。

中國和菲律賓在南中國海爭議海域持續交鋒，兩國船隻於8月19日、25日和26日在仙賓礁附近海域發生相撞事件等衝突。

日本駐菲律賓使館27日在官網發布新聞稿，稱日本對南海日漸加劇的緊張局勢表示嚴重關切，並敦促緩和緊張局勢。

新聞稿稱，日本反對任何以武力改變現狀的單方面企圖，也反對任何加劇南海緊張局勢和破壞航行權利的行動。「根據《聯合國海洋法公約》的規定，仲裁裁決是最終裁決，對爭端各方具有法律約束力，日本強烈希望各方遵守裁決，和平解決南海爭端。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

