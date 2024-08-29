韓國華城電池廠23死火災　法院批准逮捕負責人

韓國法院8月28日就韓國京畿道華城AriCell電池工廠火災事故批准逮捕令，警方逮捕涉嫌違反工業安全法的電池工廠代表朴淳瓘（音譯）等人。



對工廠所在華城市有管轄權的水原地方法院28日簽發對朴淳瓘的逮捕令。法院指出，朴淳瓘涉嫌嚴重違反《重大災害處罰法》等法律，並對他簽發逮捕令。這是自2022年實施《重大災害處罰法》以來，首次有企業代表被批准逮捕。

2024年6月24日，韓國京畿道華城，消防員在韓國電池製造商Aricell旗下的一間發生過火災的鋰電池廠執勤。他們後方的火災現場冒出濃煙。（Reuters）

一名公共事務法官在電話中告訴路透社記者，法院還批准對朴淳瓘兒子樸重彥（音譯）的拘留令，他是工廠的總管本部長。

路透社29日報道，S-Connect持有多數股權的AriCell首席執行官朴淳瓘在火災發生後道歉，但當時表示該公司已採取所有必要的安全預防措施和員工培訓。

電視錄像顯示，朴淳瓘28日進入法庭參加聽證會，沒有回答記者有關對其指控的問題，只說「我很抱歉」。

2024年6月24日，韓國京畿道華城，韓國電池製造商Aricell旗下的一間鋰電池廠發生過火災，消防員接報到場撲救。（Reuters）

火災事故調查組的報告指出，工廠匆忙趕在最後期限前交貨以及沒有採取行動來解決電池中存在危險質量缺陷的問題，導致火災發生。

警方和勞動部官員說，工廠為趕工而僱用未接受適當安全和緊急逃生培訓的臨時工，導致大量人員傷亡。

2024年6月24日，韓國京畿道華城，韓國電池製造商Aricell旗下的一間鋰電池廠發生火災。圖為涉事電池廠已被燒至薰黑的外牆。（Reuters）

華城AriCell電池工廠6月發生的火災造成23人遇難。中國新聞社報道，韓國僱傭勞動部於8月23日以違反《產業安全法》及《派遣法》等嫌疑向法院申請對朴淳瓘、樸重彥和鄭某申請逮捕令。警方也以業務過失致死等嫌疑對樸重彥等人申請逮捕令。

法院以毀滅證據和逃跑風險不足為由，未對人力供應企業韓信DIA的經營者鄭某和AriCell安全管理組長朴某簽發逮捕令。

本文獲《聯合早報》授權轉載

