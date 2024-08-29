沙利文晤張又俠：兩國有責任防止競爭變為衝突或對抗

中國中共中央軍事委員會副主席張又俠8月29日早上與正在訪華的美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）會面，張又俠說，此次會面體現了美方對軍事安全及兩軍關係的重視，沙利文則稱，在當前世界局勢下，負責任地管理中美關係非常重要。



綜合法媒和路透社29日報道，沙利文和張又俠在北京八一大樓會面。沙利文在開場白說：「我們很少有機會進行這樣的交流。」

2024年8月29日，中國北京，中央軍委副主席張又俠會晤美國國家安全顧問沙利文。（Reuetrs）

沙利文也說：「考慮到世界的現狀，以及我們需要負責任地管理兩國關係，我認為這是一次非常重要的會議。」他希望能就有共同利益的課題，展開富有成效的討論。

他也說：「正如你所說，拜登總統（Joe Biden）和習近平主席在三藩市峰會上，為兩國關係設定方向，也為我們在共同關心的領域開展合作，以及妥善處理兩國關係中存在的分歧方面，制定了實質性議程。」

張又俠則感謝沙利文到訪，並表示此次會面體現了美國政府對軍事安全及兩軍關係的重視。

路透社提供的會議影片顯示，張又俠說：「你是拜登總統的主要助手，在制定美國安全戰略、籌劃協調對話政策方面，發揮關鍵的作用。你提出與我會面，說明你對軍事安全領域和兩軍關係的高度關注。我願借此機會與你坦誠溝通，就雙方共同關心的問題交換看法。」

2024年8月29日，中國北京，中央軍委副主席張又俠與美國國家安全顧問沙利文會談。（Reuetrs）

白宮也發布新聞稿介紹，沙利文強調，美中兩國都有責任防止競爭演變為衝突或對抗。

新聞稿稱，雙方重申定期軍事交流的重要性。這是美中兩國元首在伍德賽德（Woodside）峰會做出的指示下，確保高層外交和溝通渠道暢通的努力的一部份。

白宮續稱，沙利文和張又俠對過去十個月來持續、定期的軍方間溝通所取得的進展表示認可，並計劃於不久的將來展開戰區指揮官電話會談。

白宮也公布，沙利文提及兩岸和平穩定的重要性、美國做出關於南中國海航行自由的承諾、對中國支持俄羅斯國防工業基地的關切、避免網絡空間誤判和升級的必要性，以及持續努力以達成加沙停火和人質協議。

2024年8月29日，中國北京，圖為中國中共中央軍委副主席張又俠會晤美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）。（Reuters）

這是美國國家安全顧問時隔八年，再次與中共中央軍事委員會副主席會面。時任美國國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）曾在2016年與時任中央軍委副主席范長龍會面。

中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅早前與沙利文在北京舉行兩天戰略溝通。中美雙方之後均公布，中美就兩國元首開展新一輪互動進行了討論，兩國也同意適時舉行兩軍戰區領導人視像通話。

本文獲《聯合早報》授權轉載

