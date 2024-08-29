美國安顧問沙利文首訪華展現誠意？　隨行人員履歷曝光識講中文

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在中國開啟任內首次訪華行程，與中國展開新一輪戰略溝通。有中國媒體發現，沙利文此次訪華的隨行人員，幾乎都會說中文。



中美雙方此前分別在維也納、馬耳他和曼谷進行三次戰略溝通。中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」發現，這輪跟隨沙利文訪華的隨行人員增加了三名具體負責中國事務的人員，而且幾乎所有人都會說中文。

2024年8月27日，中國北京，美國國家安全顧問沙利文（左排四）在北京與中國外長王毅（右排四）會面。沙利文的隨行人員包括（左起）貝倫高特、康達、伯恩斯、貝莎蘭、朱婉琦、卓伊・李和法薩諾。（Reuters）

新增的三人包括：白宮國安會中國事務主任朱婉琦、卓伊・李（Joy Li）和白宮國安會政策顧問法薩諾（Nicole Fasano）。

根據「玉淵譚天」，朱婉琦曾任美國駐華使館政治官員，在中國工作多年，曾多次就中美關係與中國學者交流。

根據領英（LinkedIn）公開資料，另一名國安會中國事務主任卓伊・李2008年曾在普林斯頓暑期北京中文培訓班語言強化項目下，到北京師範大學學習。2015年就讀研究生時期，卓伊・李曾在美國貿易代表辦公室實習，負責中國事務。

王毅（右）2024年8月28日在北京會見沙利文（左）（中國外交部）

從2018年起，卓伊・李到美國國務院就職，2021年加入白宮國安會。

法薩諾曾在CET學術項目下到東華大學學習漢語，該項目是美國華盛頓CET公司設在中國的對外漢語教學機構。她在2015年加入美國國務院，2021年到白宮國安會就職。

另外兩位隨行人員，白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭（Sarah M. Beran）、以及美國務院東亞與太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）則全程參與三次中美戰略溝通，多次訪問中國。

根據美國國務院資料，貝莎蘭曾擔任美國國務院東亞和太平洋事務局中國蒙古處長，領導一個由35名主管官員組成的團隊，負責中國大陸、香港和蒙古政策。她還曾作為國務院外交官派駐北京、伊斯蘭堡等地。

目前貝莎蘭出任白宮國安會中國事務高級主任，負責統籌中國相關事務。

康達的職業生涯離不開東亞，在過去的20年裏，康達歷任美國駐華大使館副館長、國務院中國蒙古處長、朝鮮事務高級顧問等職。康達在2021年出任負責東亞和太平洋事務的助理國務卿，會說中文和日文。

2024年8月27日，中國北京，圖為美國安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與中國外長王毅（不在圖中）舉行會談前。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

