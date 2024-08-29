中國斥菲律賓直升機向仙賓礁船隻空投物資　批美國慫恿支持

中國海警局新聞發言人甘羽8月29日表示，8月28日，菲律賓1架H-145型直升機向非法滯留中國仙賓礁的菲海警9701號船空投物資，中方全程跟監、依規處置。中國國防部同日指忍耐有限度，又批評美國是攪動南海局勢最大黑手，指正是美方慫恿支持、站台背書，才使得菲方有恃無恐，一再挑釁。



中方指菲方冒險行徑，極易造成海空不測事件。我們正告菲方立即停止冒險行徑、煽宣炒作，立即自行撤走9701號船，不要誤判形勢、升級事態，否則由此造成的一切後果完全由菲方負責。

中國海警局又指，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警嚴陣以待，已做好充份準備，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中國國防部8月29日下午舉行例行記者會時，國防部新聞發言人吳謙稱，今年4月以來，菲海警9701船擅自進入仙賓礁潟湖並長時間非法滯留，嚴重侵犯中方主權，嚴重違反國際法和《南海各方行為宣言》規定，嚴重危害地區和平穩定，中方堅決反對並多次提出嚴正交涉。

1月25日，中國國防部例行記者會上，發言人吳謙回答記者提問（中國國防部網）

他指菲方妄圖實現在仙賓礁長期存在，打開惡化南海局勢的「潘多拉魔盒」，遭到地區國家強烈反對。

發言人：忍耐有限度

吳謙說，8月19日以來，菲多次派海警船企圖衝闖仙賓礁，以危險方式故意衝撞中方執法船，中方依法依規採取必要處置措施，現場操作專業規範。他稱中方致力於通過對話協商妥善管控分歧，但忍耐也是有限度，菲方應立即採取行動從仙賓礁撤船撤人，恢復該礁無人、無設施現狀，中方將繼續採取堅決有力措施，維護自身領土和海洋權益。

斥美國慫恿支持

吳謙指，美方是攪動南海局勢的最大黑手，也是南海和平穩定的最大破壞者，正是美方的慫恿支持、站台背書，才使得菲方有恃無恐，一再挑釁，美方妄圖以《美菲共同防御條約》嚇唬中方，完全是徒勞的，只會激起中國人民的更大義憤和鬥志。