美媒指拜登批准機密核戰略　中國國防部：促美削減核武庫

中國國防部8月29日舉行例行記者會，國防部新聞發言人吳謙表示，中方堅決反對美方以不存在的「中國核威脅論」為藉口，擴張核武庫，推卸自己的核裁軍責任，敦促美方進一步大幅、實質削減核武庫。



在記者會上，有傳媒問到據報道，美國總統拜登（Joe Biden）3月批准一項高度機密的核戰略計劃，該戰略在中國核武庫增加背景下首次提到遏制中國的計劃，美方還稱2026年2月美俄《新削減戰略武器條約》到期後將大幅擴充戰略核武庫，以同時應對來自俄羅斯、中國、伊朗、朝鮮等擁核國家的挑戰，詢問中方有何評論。

中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙8月14日下午就近期涉軍問題發布信息。（國防部）

吳謙表示，中方堅決反對美方以不存在的「中國核威脅論」為藉口，擴張核武庫，推卸自己的核裁軍責任。

他稱中國堅定奉行自衛防禦的核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，眾所周知美國擁有全球最大核武庫，堅持以首先使用核武器為基礎的核威懾政策，近年來還投入巨資推動核武器小型化實戰化，在核擴散問題上大搞「雙重標準」，嚴重威脅全球戰略穩定。

中方敦促美方摒棄冷戰思維，進一步大幅、實質削減核武庫，停止搞「核共享」、「延伸威懾」、「核聯盟」，以實際行動促進世界的和平與穩定。