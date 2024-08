韓國國防部長：研發核武器或破壞韓美同盟

韓國國防部長申源湜8月7日接受路透社訪問時表示,韓國若開始研發核武器,可能會破壞韓國與美國的聯盟,並對其金融市場造成衝擊。



由於朝鮮迅速擴大核武與導彈能力,近幾個月越來越多韓國官員和執政黨成員主張韓國應研發核武器。此外,美國共和黨總統候選人、前總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)一再抱怨駐韓美軍開銷成本過高,主張撤出駐韓美軍;隨着他可能重返白宮,有關韓國是否應當建立自己的核武器庫來遏制朝鮮的爭論進一步加劇。

不過,申源湜認為,發展本土核武器庫可能對韓國的外交地位和經濟造成嚴重影響。他8月7日接受路透社專訪時表示:「韓美聯盟將出現巨大裂痕,而如果我們退出核不擴散條約(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,NPT),將會面臨各種後果,我們的金融市場將首當其衝。」

2024年8月7日,韓國國防部長申源湜在首爾接受路透社採訪。(Reuters)

申源湜承認許多韓國人仍然對美國的「延伸威懾」,即美國的軍事能力,尤其是其核力量心存疑慮,但他認為,韓美加強這種威懾力是應對朝鮮威脅的最簡單、最有效以及最和平的方法。

申源湜指出,中美之間日益加劇的戰略對抗以及俄烏戰爭,導致後冷戰格局徹底改變,韓國被推到動盪中心點的附近。「即使在東北亞,也有一些勢力公開尋求通過武力改變現狀,而我們身在最前線,直接受到影響。」

2024年8月7日,韓國國防部長申源湜(Shin Won-sik )在首爾接受路透社採訪。(Reuters)

朝鮮兩個月前與俄羅斯簽署《全面戰略夥伴關係條約》(Treaty on Comprehensive Strategic Partnership),當時韓國警告,如果俄羅斯向朝鮮提供先進的武器技術,韓國可能考慮向烏克蘭提供致命武器。韓國至今的對烏援助僅限於人道主義和經濟援助。

申源湜指出,他對於俄朝兩國的關注,聚焦在與洲際彈道導彈、核武器、防空武器、雷達、坦克和戰鬥機相關的任何技術轉移。他指出,從去年至今年8月4日,朝鮮運送了12000多個集裝箱到俄羅斯,這些集裝箱足以裝載大約560萬個152毫米炮彈。