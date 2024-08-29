泰國帕岸島殺人肢解案　西班牙影星30歲兒子罪成判終身監禁

泰國法院8月29日就哥倫比亞整形外科醫生在帕岸島遇害案下判決，30歲的廚師丹尼爾（Daniel Sancho Bronchalo）2023年在帕岸島預謀殺人的罪名成立，判處終身監禁。



此案在西班牙引起了極大關注，因為被告丹尼爾的父親桑喬（Rodolfo Sancho）是一名知名演員，數十名西班牙記者前去法院聽審。

帕岸島位於泰國東南方（泰國旅遊局網站）

丹尼爾否認預謀殺人，但承認為了自衛殺害44歲的阿特亞加（Edwin Arrieta Arteaga），並肢解遺體以掩蓋罪行。他否認銷毀阿特亞加的護照。

受害者家屬的律師布薩空（Bussakorn Kaewleeled）29日在法院判決後說，他們對結果感到滿意。

法媒引述布薩空在帕岸島（Koh Pha Ngan）附近蘇梅島（Koh Samui）法院外的講話說：「這是因為被告判了終身監禁，家屬會得到一些經濟補償。」她補充道：「雙方都有權根據泰國法律提出上訴。」

丹尼爾（Daniel Sancho Bronchalo，左二）在2024年8月29日在警員伴隨下前往法院（Reuters）

遞交法庭的文件顯示，丹尼爾將阿特亞加的遺體肢解，放入膠袋中，分置在帕岸島各處。

泰國仍然對包括預謀殺人在內等犯人判處死刑，但很少執行處決，上次執行的處決是在2018年。阿特亞加的家人說，他們寧願被告被判無期徒刑。

阿特亞加的姐妹達玲（Darling Arrieta）在HBO有關此案的紀錄片中說：「讓他留在泰國……思考他所做的事情。」她說：「他不僅肢解了我的兄弟，還讓一個家庭支離破碎。」

丹尼爾和阿特亞加在網絡上認識後見面。丹尼爾的父親在同一部HBO紀錄片中說，阿特亞加威脅他的兒子，之後兩人打鬥，結果就出事了。

2024年8月29日，泰國蘇梅島，圖為被告丹尼爾的父親桑喬（Rodolfo Sancho）出席庭審。（Reuters）

辯方主張，事情由阿特亞加試圖強迫丹尼爾發生性關係而起，丹尼爾的行為是合法自衛。

西班牙報章《世界》（El Mundo）引述丹尼爾說：「他試圖性侵我，我們就打了起來。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

