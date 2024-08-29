烏克蘭能源部緊急宣布多州停電　烏議員：基輔全日大部份時間沒電

俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續超過2年，至今未結束，俄軍屢襲擊烏克蘭能源設施，烏克蘭議員Kira Rudik於8月29日指，烏克蘭「愈來愈接近」全面停電，居住於首都基輔的她稱，市內家庭全日大部份時間停電。烏克蘭能源部同日表示，基輔市（Kyiv）、基輔州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）、哈爾科夫州（Kharkiv ）、蘇梅州（Suma）、波爾塔瓦州（Poltavska）等地實施緊急停電。



烏克蘭能源部8月29日在其社交媒體表示，基輔市、基輔州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州、哈爾科夫州、蘇梅州、波爾塔瓦州等地實施緊急停電。

據基輔經濟學院估計，自俄羅斯全面入侵烏克蘭開始以來，已對烏克蘭能源基礎設施造成多達135億英鎊（約1385億港元）的損失。

烏克蘭議員Kira Rudik指，烏克蘭「愈來愈接近」全面停電，圖為她2024年8月在社交網站上傳的圖片（X@Kira Rudik）

烏克蘭議員Kira Rudik透過網絡接受天空新聞（Sky News）採訪時表示，在基輔面對全日大部份時間停電的情況，「即使是現在，我也是用柴油發電機，才能對你們說話」。

她又指「令人恐懼的是，到目前為止，我們無法完全保護自己免受這些惡意攻擊，俄羅斯正在使我們愈來愈接近完全停電。」她擔心天氣變冷，「現在還不清楚我們如何度過冬天，現在外面天氣仍然不錯，但一旦更冷，人們開始消耗更多能量，我們就無法應對。」