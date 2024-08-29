俄羅斯禁92美國公民入境 包括官員及多名記者
撰文：蕭通
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俄烏戰事令美俄關係持續緊張，俄羅斯外交部8月28日表示，為反制美國的仇俄立場，決定禁止92名美國公民入境俄羅斯，包括多名記者、律師，和關鍵軍工公司負責人。中國官媒央視報道，被制裁名單亦包括美國情報部門官員、美國太空司令部司令懷廷（Stephen Whiting）、美國國務院發言人西塞克（Daniel R. Cisek）等。
俄外交部在Telegram發布的名單，包括14名《華爾街日報》員工、5名《紐約時報》記者，以及4名《華盛頓郵報》記者。俄方表示，今次制裁的目標包括「自由全球主義出版物」的編輯人員和記者，這些出版物參與製作和傳播有關俄軍的「虛假訊息」。
聲明又稱，今次禁令是對美國總統拜登（Joe Biden）政府「仇俄方針」的反擊，並回應美國此前就俄烏戰事，對部份俄羅斯政商界人士、科學家和記者實施制裁。
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