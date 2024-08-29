美國CIA：烏克蘭短期內不會撤出庫爾斯克　俄羅斯反攻或陷苦戰

美國中央情報局（CIA）副局長科恩（David Cohen）8月28日稱，烏克蘭軍隊有意在一段時間內保留其所奪取的俄羅斯領土，預計俄方的反攻行動將是一場艱苦的戰鬥。



路透社28日報道，科恩在當日的情報與國家安全峰會上說，烏克蘭的入侵已經佔領俄羅斯邊境州庫爾斯克（Kursk）770多平方公里的土地，其意義仍有待觀察。

科恩稱：「雖然基輔表示無意吞併已佔領的（俄羅斯）地區，但烏軍正在構築防線，似乎打算在一段時間內保留其中的一些領土。」

圖為2024年8月23日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）透過視像主持安全會議。（REUTERS）

他表明，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將不得不應對俄國領土喪失在本國社會引起的反應。他相信普京會發起反攻，試圖奪回被佔領的領土，但對俄軍來說，這預計是一場艱苦的戰鬥。

烏克蘭軍隊8月6日對俄羅斯邊境地區發起攻勢，迄今已宣稱佔領庫爾斯克州的100個定居點，在此期間俄軍則繼續推進在烏東頓涅茨克（Donetsk）地區的戰鬥。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）27日表示，他將向美國領導人闡明自己關於結束戰爭的計劃。他指出，與俄羅斯的戰爭最終將以對話結束，但基輔必須處於強勢地位。

2024年8月13日，在烏克蘭蘇梅州（Sumy）鄰近俄羅斯邊境附近，烏克蘭軍人乘坐軍事戴具。（Reuters）

普京則表明，任何和平協議都必須以烏克蘭接受當地現實為前提，基輔須交出俄羅斯吞併的4個地區和克里米亞的大部份領土。烏軍發起庫爾斯克進攻行動後，莫斯科表示現階段不會與基輔進行任何和談。

本文獲《聯合早報》授權轉載

