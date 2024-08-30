施紀賢訪法晤馬克龍 承諾共同應對非法移民問題
撰文：聯合早報
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繼德國後，英國首相施紀賢（Keir Starmer，施凱爾或斯塔默）到訪法國，會見法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏），這是英國尋求重啟英歐關係的第二站。
法國媒體8月29日報道，施紀賢同日在巴黎與馬克龍舉行會面。
與德國一樣，法國也是英國的重要安全夥伴，因為巴黎和倫敦是聯合國安理會常任理事國（Permanent members of the United Nations Security Council），也是西歐僅有的核武國家。
許多移民搭船穿越英倫海峽（English Channel）偷渡到英國顯然是一個棘手的問題，兩國安全部隊多年來一直在合作試圖遏制這個問題。
在走訪法國前發表的一份聲明中，施紀賢首先提出移民問題，以及促進經濟增長的目標。
據英國政府指，自2024年初以來，通過英倫海峽偷渡英國的最新人數高達18,342人，比2023年同期增加13%。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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