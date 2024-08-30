施紀賢訪法晤馬克龍　承諾共同應對非法移民問題

繼德國後，英國首相施紀賢（Keir Starmer，施凱爾或斯塔默）到訪法國，會見法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏），這是英國尋求重啟英歐關係的第二站。



法國媒體8月29日報道，施紀賢同日在巴黎與馬克龍舉行會面。

與德國一樣，法國也是英國的重要安全夥伴，因為巴黎和倫敦是聯合國安理會常任理事國（Permanent members of the United Nations Security Council），也是西歐僅有的核武國家。

圖為2024年7月18日，法國總統馬克龍(EmmanuelMacron)在英國出席歐洲政治共同體會議，並與英國首相施紀賢(KeirStarmer)會談。（Reuters）

許多移民搭船穿越英倫海峽（English Channel）偷渡到英國顯然是一個棘手的問題，兩國安全部隊多年來一直在合作試圖遏制這個問題。

在走訪法國前發表的一份聲明中，施紀賢首先提出移民問題，以及促進經濟增長的目標。

2024年8月29日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在巴黎愛麗舍宮與英國首相施紀賢（Keir Starmer）合影。（Reuters）

據英國政府指，自2024年初以來，通過英倫海峽偷渡英國的最新人數高達18,342人，比2023年同期增加13%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

