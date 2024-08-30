賀錦麗首個專訪見真章：語焉不詳＋毫無亮點　黨友支持者「流汗」

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與副手沃爾茲（Tim Walz）接受美國有線新聞網絡（CNN）主持人訪問，片段在香港時間8月30日早上播出。但從她對政綱含糊不清的解說、無甚驚喜的內容看來，這有可能對選情構成負面影響。



這場片長26分鐘、預先錄製的專訪對她與副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）格外重要，因距離11月5日美國大選投票日僅餘約2個月，他們得在這個片段建立到、共和黨總統候選人比特朗普（Donald Trump，又譯川普）在各式問題更有解決辦法的形象。

這是她宣布角逐民主黨總統候選人提名資格40天後首次正式接受媒體採訪，外界都期待她會比對上一、次就政綱「放風」有更具體的描述。然而在整個訪問播完後，她的政綱仍是予人「面目模糊」的感覺。

她說她倘當選，腦中已有幾件事須在第1天進入白宮橢圓形辦公室時處理，但她沒有詳細說明。

圖為2024年8月29日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在佐治亞州薩凡納（Savannah）出席競選集會。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

政綱抄功課？疑拾特朗普牙慧

美國有線電視新聞網絡（CNN）主播巴什（Dana Bash）向賀錦麗提問，倘若她當選，當總統第一天會做什麼？

賀錦麗說：「上任首日，我將實施我的機會經濟計劃。在這方面，我已提出了一些建議，其中包括將如何降低日用品的價格，如何投資美國的小企業，以及如何投資在家庭。」

她說，倘她當選，政府對美國家庭提供利於育兒的措施：子女出生後第1年兒童免稅額擴至6,000美元（約4.7萬港元），幫助為人父母者購買汽車安全座椅、幫助他們購買嬰兒衣服、嬰兒床。

外界值得注意的是，兒童免稅額是特朗普競選團隊率先宣布的，雖然這與賀錦麗的政綱內容略有不同。

2016年9月27日，第一艘裝載美國頁岩油的油輪抵達英國。美國已靠頁岩油出口已成為全球大型石油出口國之一。（Getty）

言詞閃爍 被揭「立場變色龍」

賀錦麗說，美國潔淨能源可在不禁止水力壓裂（Hydraulic fracturing，或稱Fracking）的情況下實現增長。她倘當選，將不會頒禁以水力壓裂開採油氣。

專訪播出後，英美媒體卻迅速跟進報道，指出她立場「急轉彎」。她在今次訪問沒詳細解釋為何看法改變了，只說她在水力壓裂一事的立場沒有改變。

有趣的是，她2019年出席CNN舉辦的「市政廳會議」（Town Hall）曾說：

我贊成禁止水力壓裂，這是毫無疑問。 賀錦麗

她在2019年曾競逐民主黨提名資格，同年12月初放棄。她在2020年8月成為拜登的副手人選。她2020年參選時在辯論階段​​明確說不會禁止水力壓裂。

她自從成為美副總統以來，主張美國禁止水力壓裂的立場已變，甚至在參議院對新的水力壓裂租賃（fracking lease）投下決定性的一票。

水力壓裂是一種採集頁岩油及天然氣常用的方法。這種開採法為賓夕法尼亞州製造大量就業機會，而當地是可能決定11月大選結果的少數幾個搖擺州之一。水力壓裂也是特朗普拿來批評民主黨的議題之一。

針對美國前總統特朗普（Donald Trump）的槍擊事件在當地時間2024年7月13日發生後，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）14日現身白宮。拜登準備就競爭對手遇刺受傷發表聲明。（REUTERS/Nathan Howard/File Photo）

表現或打擊選民信心

外界暫時未知，今次她與沃爾茲這次聯合受訪，究竟有助於吸票，還是讓黨友和選民更擔心。

訪問內容已反映她在美國內政與經濟等議題不熟悉的程度，跟拜登（Joe Biden）這種有充足歷練的政客相比，實在相差太遠。她有沒有足夠能力擊敗特朗普，甚至好好領導美國，這或已在不少黨友或選民心中「種下」一個個問號。

圖為2024年8月29日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在佐治亞州薩凡納（Savannah）一間餐廳，出席一個活動。它的目的是對義工表達感謝。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

隨着美國現任總統拜登的健康狀況及管治能力持續受質疑，以及6月27日他在第一場總統候選人辯論中，面對特朗普時表現糟糕，有關拜登應否退選的討論開始席捲黨內。拜登他最終懾於外界壓力，7月21日突然宣布退選，為副手賀錦麗背書。

她已舉行的一系列競選活動，已成功鞏固了民主黨內部的支持，並在多個民意調查中領先特朗普。在最近的大多數民調中，她在全美和關鍵搖擺州保持微弱但穩定的領先優勢。