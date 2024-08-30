賀錦麗稱倘當選不頒禁水力壓裂　英美媒Fact Check揭前言不對後語

美國有線新聞網絡（CNN）在香港時間8月30日早上播出美民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）接受主持人訪問的片段。其中她談及氣候



這場訪問對她與副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）格外重要，因距離11月5日美國大選投票日僅餘2個多月，兩人得在這個訪問建立到、比特朗普（Donald Trump，又譯川普）在各式問題更有解決辦法的形象。

這是她成為民主黨總統候選人後的首次正式接受媒體採訪，她稱倘她當選，首要任務是幫助中產解決包括通脹在內的經濟問題。她將尋求多元化的意見。

圖為2024年8月29日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在佐治亞州薩凡納（Savannah）出席競選集會。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

立場急轉彎

她說，美國潔淨能源可在不禁止水力壓裂的情況下實現增長。她倘當選，將不會頒禁以水力壓裂開採油氣。

包括美國霍士新聞（Fox News ）及英國廣播公司（BBC）都在30日的報道為她「翻舊賬」，指她之前在這個議題可不是這麼說。

賀錦麗沒在今次訪問中解釋為何她的立場「急轉彎」。她只是說，她在水力壓裂一事的立場沒有改變。

有趣的是，她2019年出席美國有線新聞網絡（CNN）舉辦的「市政廳會議」（Town Hall）曾說：

我贊成禁止水力壓裂，這是毫無疑問。 賀錦麗

她在2019年曾競逐民主黨提名資格，同年12月初放棄。她在2020年8月成為拜登的副手人選。她2020年參選時在辯論階段​​明確稱不會禁止水力壓裂。

她自從成為美副總統以來，這立場已改變，甚至在參議院對新的水力壓裂租賃（fracking lease）投下決定性的一票。

水力壓裂（Hydraulic fracturing，或稱Fracking），是一種採集頁岩油及天然氣常用的方法。這種做法會導致開採地點使用大量水，以及造成環境污染。

2016年9月27日，第一艘裝載美國頁岩油的油輪抵達英國。美國已靠頁岩油出口已成為全球大型石油出口國之一。（Getty）

她說：「上任首日，我將實施我的機會經濟計劃。」她說，「在這方面，我已經提出了一些建議，其中包括將如何降低日常商品的成本，如何投資美國的小企業，以及如何投資家庭。」

此外她在訪問中談及以巴戰爭時稱，各方。需要達成加沙停火協議。在談及特朗普經常拿在大造文章的移民問題時，她說將重新推動邊境立法。

美墨邊境移民危機：2023年10月22日，一名委內瑞拉尋求庇護者Jose Manuel在美國德州一間的移民處理中心外打電話。他遭美拘留期間通過初步庇護篩選並獲釋，將乘飛機前往芝加哥。（Reuters）

隨着美國現任總統拜登（Joe Biden）的健康狀況及管治能力持續受質疑，以及6月27日他在第一場總統候選人辯論中，面對特朗普（Donald Trump，又譯川普）時表現糟糕，有關拜登應否退選的討論開始席捲黨內。拜登他最終懾於外界壓力，7月21日突然宣布退選，為副手賀錦麗背書。

她的競選活動已成功鞏固了民主黨內的支持，並在多個民意調查中領先特朗普。在最近的大多數民調中，她在全美和關鍵搖擺州保持微弱但穩定的領先優勢。