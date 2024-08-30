北溪案疑犯從波蘭逃回烏克蘭　華沙不拉人激怒德國

近期，在德國和波蘭圍繞「北溪」（Nord Stream）天然氣管道爆炸事件發生爭端之後，德國《明鏡周刊》同德國電視二台以及丹麥廣播公司又展開聯合調查，並於當地時間8月29日發布一篇報道爆料稱，在德國原本鎖定了「北溪」事件疑犯並發出歐盟逮捕令後，此人之所以成功逃脫，背後有烏克蘭和波蘭的幫助。



本文獲觀察者網授權轉載；撰文熊超然



報道披露，這名代號為「弗拉基米爾・Z」（Volodymyr Z）的烏克蘭嫌犯在對「北溪」管道實施破壞後，曾多次前往德國，最後一次就在德國對其發出逮捕令的幾天前，但當他身處波蘭時，華沙方面對協助柏林方面抓捕此人無動於衷。此外，報道還爆料，該嫌犯今年7月從波蘭逃往烏克蘭時，乘坐的是烏克蘭駐波蘭大使館使用的外交牌照車輛，德國對波蘭的這一系列行為「感到非常憤怒」。

《明鏡周刊》指出，烏克蘭男子「弗拉基米爾・Z」及其家人今年5月在前往丹麥的途中曾進入德國境內，其位於哥本哈根的住所也被鎖定。5月26日，這家人乘坐渡輪前往羅斯托克，在返回華沙的途中於柏林停留。

一開始鎖定「弗拉基米爾・Z」，德國當局並未對其發逮捕令，而直到6月初，柏林方面才開始採取行動。到了6月21日，歐盟也發了逮捕令，但華沙方面沒有採取任何行動。

消息人士稱，波蘭檢察官起初表示準備立即拘捕這名嫌犯，但並沒有採取任何行動。7月初，德國總理朔爾茨率領一批德國內閣部長訪問波蘭，同圖斯克政府舉行了聯合會議，波蘭官員在此期間又表示，波方無意協助德方調查爆炸事件。

7月6日早上6點20分左右，「弗拉基米爾・Z」在Korczowa越過邊境，從波蘭逃至烏克蘭。報道援引安全部門消息人士稱，他當時乘坐的是烏克蘭駐波蘭大使館使用的外交牌照車輛。「帶他穿越邊境的那輛車顯然不屬於他，根據安全部門的消息，這是一輛掛着烏克蘭駐波蘭大使館外交牌照的汽車。」

北溪：圖為2022年3月1日在瑞士楚格（Zug）一座辦公大樓上看到北溪天然氣管道二線公司（Nord Stream 2 AG）的標誌。圖片拍攝於2022年3月1日。（Reuters）

「柏林方面相信華沙方面已經對他發出過警示。」《明鏡周刊》補充稱，德國政府對波蘭方面的一系列行為感到憤怒，稱不會忘記華沙的「骯髒行徑」。

「我們為什麼要逮捕他？對我們來說，他是英雄！」《明鏡周刊》同時還援引德國安全官員，轉述了波蘭安全官員的這一番話。

2022年9月26日至28日，位於丹麥水域附近的「北溪1號」和「北溪2號」天然氣管道先後被發現至少4處泄漏。截至目前，參與調查的各方均認為管道泄漏「是蓄意破壞」，其中瑞典安全局在事故現場發現炸藥痕迹。但對於可能的幕後黑手，至今仍眾說紛紜。

2023年2月，美國資深調查編輯、普立茲獎得主赫什（Seymour Hersh）發布調查報告，指出「北溪」天然氣管道泄露事故正是美國政府所為。據赫什所說，2022年6月，美國海軍潛水員在一次軍演的掩護下，在管道下埋設了爆炸裝置，以完成美國總統拜登（Joe Biden）親自發出的命令。對此，美政府各機構則緊急否認。

美國記者赫什2007年4月1日出席在多哈舉行的半島電視台論壇「媒體與中東 - 超越頭條新聞」發表講話。（Reuters）

此後，美國《紐約時報》和多家德國媒體卻相繼援引不同消息人士放出的新料，前者指認幕後黑手為「親烏」團體，後者亦聲稱「線索指向烏克蘭」。

作為在俄烏衝突中積極支持烏克蘭的兩個美國盟友，德國和波蘭近期卻因「北溪」天然氣管道炸毀事件，引發了一場嚴重爭端。

《明鏡周刊》等德國媒體8月中旬曾爆料稱，德國原本鎖定了「北溪」事件的疑犯並發出歐盟逮捕令，但後來卻被波蘭放走，德方還指責波方故意阻撓調查，可能參與破壞「北溪」管道。波蘭總理圖斯克當地時間8月17日針對相關指控回應稱，「北溪」管道項目的「發起者和贊助者」唯一應該做的就是道歉和保持沉默。

當地時間8月19日，《華爾街日報》援引知情人士報道稱，圖斯克的這番回應讓德國各政治派別的官員都「吃了一驚」，但他們決定不作回應，以免在本應共同支持烏克蘭對抗俄羅斯之時讓德波兩國的爭端升級。一名德國高級部長說：「普京是我們的共同敵人，我們都應該記住這一點。」

據知情人士透露，上週晚些時候，波蘭檢方向德國檢方發出一封正式信函，告知「疑犯已離開波蘭」。信中還詢問，德國調查人員是否仍有興趣讓波蘭當局搜查疑犯在華沙附近的住所。知情人士稱，在波蘭當局未對逮捕令採取行動之後，德國當局將這封信視為「雪上加霜」。

2022年9月27日，丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）附近，北溪2號管道洩漏的氣泡直達波羅的海海面。（丹麥國防部 Via Reuters）

近期，《華爾街日報》於8月14日也發表長文，再次將矛頭指向烏克蘭。文章援引多名消息人士稱，澤連斯基最初批准了幾名軍官提出的摧毀「北溪」的計劃，但美國中央情報局（CIA）得知此事後要求停止。澤連斯基在接獲指示後叫停行動，但時任烏克蘭武裝部隊扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）無視該命令，仍繼續推進了下去。

不過，烏克蘭國家安全局（SBU）一名高級官員否認烏政府與此次破壞活動存在任何關聯，並表示澤連斯基「沒有批准在第三國領土實施任何此類行動，也沒有發布相關命令」。烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）8月15日也否認這一說法，強調烏克蘭沒有從爆炸事件中獲得任何戰略或技術優勢。

俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）8月16日則表示，他不相信烏克蘭會在沒有美國默許的情況下襲擊「北溪」天然氣管道，美國試圖將責任推卸給烏克蘭，俄羅斯將查明並懲罰襲擊事件的真正幕後黑手。俄羅斯常駐聯合國第一副代表波利揚斯基（Dmitry Polyansky）也稱，美媒正試圖轉移人們的注意力，以掩蓋這起事件的真正肇事者。