北溪「真兇」恰時被華郵實錘　西方會否「卸磨殺驢」？

日前，《華盛頓郵報》獨家報道：烏克蘭秘密執行了炸燬北溪管道的行動 ：「據烏克蘭國內和歐洲其他地區的官員以及其他熟悉秘密行動細節的人士透露，一位與烏克蘭情報機構有深厚聯繫的高級烏克蘭軍官在去年炸燬北溪天然氣管道事件中扮演了核心角色。」

雖然早有輿論揣測北溪管道是烏克蘭所炸，畢竟是最大的受益者，但澤連斯基由始至終對此都矢口否認。從今年3、4月份開始，不斷有輿論將襲擊方引向烏克蘭。如今《華盛頓郵報》獨家報道「實錘」烏克蘭，並不意外，但這個時間點託盤而出，可謂「人算不如天算」。



一方面，必須承認的是，《華盛頓郵報》這次的重磅報導並沒有激起輿論界的更多關注。假設這份報導發布在北溪天然氣管道被炸後的一個月，必然會晴天霹靂，甚至這份報導發布在半年前，恐怕都會捲起陣陣波瀾。然而，現在居然「鴉雀無聲」。這跟澤連斯基的「待遇」如出一轍。

以巴衝突持續升級，從10月7日哈瑪斯（Hamas）突襲以色列南部以來，以巴衝突日日登上全球媒體頭條。西方國家密切關注，輿論聲援的，物資支持的，做騷站台的⋯⋯紛至沓來，以色列儼然成了西方國家的「外交前線」。與之相比，烏克蘭得到的輿論關注與實質援助，似乎一時間急劇萎縮。不久前還是西方領導人「站台秀場」的基輔，則顯得有些「寂寞」。就連澤連斯基想要訪問以色列的請求也被直接拒絕了，理由是「時機不合適」。這麼多西方領導人去得，澤連斯基去不得，以色列拒絕得可真是一點都不委婉。

而另一方面，《華盛頓郵報》的這次獨家報道，烏克蘭炸燬北溪管道被實錘，正好可以成為美西方絕佳的藉口，削弱其對烏克蘭的支持意願及投入。不得不說，這「恰逢其時」。

圖為《華盛頓郵報》就烏克蘭炸毀北溪事件發佈的獨家報道。（網路截圖）

俄烏衝突延續已久，對烏援助儼然成了「無底洞」。儘管五角大樓發言人不斷聲稱，「有能力同時滿足兩國的需求」。但事實面前，一切的虛空承諾都是蒼白的。在美西方國家看來，究竟支持誰，恐怕是一道再容易不過的數學題，考慮的不過是對誰的投入低、贏面大。這也正是應了那句「以利相交，利盡則散；以勢相交，勢敗則傾」。前線的事態發展，尤其是今年夏天早些時候烏克蘭發起的反攻相對緩慢且收效甚微，這讓對支持基輔持懷疑態度的西方人士更加擔憂。即使反攻加速，戰爭也不會很快結束。

可以說，這場「代理人」戰爭打到現在，無論是當局者還是旁觀者，都應對各方角色與意圖看得更加清楚。美國希望借這場戰爭拖垮俄羅斯、掌控歐洲、攪亂全球，結果卻是烏克蘭成了耗材，引發了無數的民生問題，經濟問題，能源問題等等。美國沒有得到算計的好處。

如今又出現了以色列問頭。以色列和烏克蘭，孰輕孰重，一目瞭然。事實上，也有民調顯示，美國民眾對烏克蘭的信心與支持都在減弱，越來越多的人認為美國不應無限援烏。美媒此前也曾有報道稱，多名以色列官員透露，美國計劃將數萬枚援烏155毫米彈藥轉移至以色列。

烏克蘭頓涅茨克前線附近，俄羅斯對烏克蘭發動襲擊時，軍醫在醫療站幫助受傷的烏克蘭軍人。（ REUTERS）

在歐洲，疫情和俄烏衝突後的高通脹給經濟帶來壓力，對烏克蘭取勝的樂觀情緒已經開始動搖。據媒體報道，在歐盟有關向烏克蘭提供每月50億歐元軍援的問題，德國、匈牙利等成員國堅決反對。而斯洛伐克、波蘭等國則乾脆宣佈不再為烏克蘭提供任何軍援。可見，歐盟近期提出的一攬子對烏援助計劃，因遭到越來越多成員國的抵制，最終即便沒有胎死腹中，但其援助金額被大幅削減將是難以避免的。

疲勞感正在影響歐洲。對歐洲人來說，戰爭持續時間越長，就越難以處理，代價就越高昂。基於這樣的社會基本情況，政客們更無法向民眾交代：如果北溪管道確實是烏克蘭炸的，則在歐洲的民眾對烏克蘭的同情和支持會急劇下降。

政客將需要考慮如何跟進：是否開啟進一步的調查？是否公開追責、譴責？是否要為烏克蘭開脱？是否要因此而調整援烏政策？無論如何，都不能不予回應，不能不了了之，不能無所作為。這就給支持援烏的西方政客以很大的壓力。處理不好，可能會被反噬。

2023年11月12日，法國巴黎逾10萬人遊行，抗議反猶太主義行為。下議院國民議會議長皮韋（Yaël Braun-Pivet）、參議院議長拉爾謝（Gérard Larcher），以及總理博爾內（Elisabeth Borne）、前總統奧朗德（Francois Hollande）及薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）等帶領遊行。（Reuters）

當下的這種形勢，原本就在搖搖擺擺，如今《華盛頓郵報》的報道更似乎讓一切可以「順理成章」。這對烏克蘭來說就是噩夢的開始。畢竟，美國白宮日前已經明確宣佈，他們對烏援助的金額已經快耗盡，國會又不願意批准新一輪撥款，因此今後只能減少對烏軍援的規模。而歐盟在對烏軍援問題上也遭遇難以逾越的鴻溝。這就意味着，西方對烏軍援正面臨徹底斷供的風險。

美《外交》雜誌也曾評論稱，普京賭的是美國的戰略智慧和耐心，以及北約的耐心。如果美國和其他北約成員國在烏克蘭問題上失去耐心，克里姆林宮很可能會宣佈這場戰爭是一場戰略勝利，即使俄羅斯仍深陷烏克蘭衝突的泥潭，這也可能會被視為莫斯科的勝利。