日本鋼鐵生產商籲政府限制進口中國鋼鐵

日本製鐵（Nippon Steel）等鋼鐵生產商正敦促日本政府考慮限制從中國進口廉價鋼鐵，以保護本國市場。



路透社8月30日報道，日本製鐵副董事長森高弘受訪時說，中國國內的鋼鐵需求每年減少約3,000萬噸，可能進一步導致出口上升，「我們正遊說政府考慮（對從中國進口的鋼鐵）徵收反傾銷稅等措施」。

日本製鐵公司2024年5月3日宣布，收購美國鋼鐵公司的計劃，將延後至12月前完成。（日本製鐵公司）

他稱，美國、歐洲和韓國等國已對從中國進口的鋼鐵實施限制性貿易措施。「只有日本受到影響。我們的處境非常危險……如果我們不保護它，日本市場就會出問題。」

中國海關總署數據顯示，2024年前六個月累計出口鋼材5,340萬噸，同比增長24%，預計全年出口量有望達到1億噸；日本鋼鐵聯合會數據顯示，2024年4月至6月，日本普通鋼進口量激增17%，其中從中國的進口量暴增43%。

報道形容，日本政府對外國制鋼鐵的進口採取限制措施是不尋常的，尤其日本作為世界第三大鋼鐵生產國，更常成為其他國家反傾銷行動的目標。

2023年11月28日，日本東京，圖為日本製鐵副董事長森高弘接受路透社採訪。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

