2中國女子涉日本珠寶展偷竊被捕 疑盜竊集團「粉色熊貓」成員
撰文：劉耀洋
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日本東京都警方8月28日表示，2名中國籍女子27日在羽田機場入境時被捕，2人涉嫌在東京1月舉行的一個珠寶展中偷走數件珍珠吊墜。警方相信她們是跨國盜竊集團「粉紅熊貓」成員。
日本放送協會（NHK）和日本《產經新聞》28日報道，警方指出，2名疑犯2024年1月17日涉嫌在東京舉行國際珠寶展偷走6件市價達190萬日圓（約10.2萬港元）的珍珠飾品。
NHK指，兩人均為37歲，分別名為胡慧玲與義小鳳。
她們涉嫌在犯案後迅速逃離日本，不過當地警方已對2人發逮捕令，因此當她們27日試圖從羽田機場再度入境時，即被警方拘捕。
警方相信，她們是中國人跨國珠寶盜竊組織「粉紅熊貓」的成員，她們很可能是為了前往28日於東京舉行的另一場貴金屬展覽會而重返日本。
警方表示，在1月的相關珠寶展中，有4宗合共價值約1,000萬日圓（約54萬港元）珠寶遭盜竊的案件，正調查2人是否與其他案件有關聯。
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