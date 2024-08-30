繼Celine Dion與Beyoncé後　瑞典ABBA要求特朗普停止播放樂隊歌曲

70年代著名瑞典樂隊ABBA要求美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump），停止在競選集會上播放樂隊的歌曲。



據《瑞典日報》報道，特朗普星期二（8月27日）在明尼蘇達州聖克勞德舉行的競選活動，播放ABBA的多首熱門歌曲，包括《Money, Money, Money》《The Winner Takes It All》和《Dancing Queen》等。

競選活動的大型屏幕上也播放ABBA樂隊成員的電影片段，並附上呼籲支持者捐款的訊息。

ABBA的唱片公司環球音樂星期四（29日）對此說：「公司與ABBA樂隊成員發現，特朗普活動上使用樂隊音樂和影片的視像，我們要求立即撤下，並停止此類使用。」

發言人也補充說：「環球音樂出版公司和Polar Music International AB沒有收到任何請求，因此沒有向特朗普授予任何許可或執照。」

這不是首名明星反對特朗普播放相關音樂。莎蓮迪安（Celine Dion）曾反對特朗普在蒙大拿州的競選集會上播放歌曲《My Heart Will Go On》。

Beyoncé也阻止特朗普使用她的歌曲《Freedom》，這是民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）競選活動的主要歌曲，此前這首歌曾出現在特朗普的競選影片中。

特朗普競選團隊沒有對此做出回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

