特朗普再警告朱克伯格：若像2020年大選般針對我　餘生在獄中度過

在美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）今年7月對社交媒體臉書（Facebook）創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）發出「牢底坐穿」的威脅後，朱克伯格便吹捧特朗普遭槍擊時「很霸氣」，緊接着，本月又爆料「拜登政府曾對其施壓審查」的消息也引爆了美國輿論。不過，這並沒有阻止特朗普對他的「窮追猛打」。



據美國《政治報》（Politico）當地時間8月28日報道，在下周即將出版的新書《拯救美國》（Save America）中，特朗普依舊指責稱，朱克伯格在2020年美國總統大選期間密謀策劃了針對他的行動，並警告稱，如果朱克伯格再次這樣做，「他的餘生都將在監獄中度過」。

報道稱，這是特朗普對朱克伯格的最新攻擊，這位前總統曾多次抨擊對方干預了上屆大選。與此同時，Facebook母公司Meta如今也已採取措施並向保守派保證，該公司將不會去影響今年大選的競選活動。

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2024年8月23日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在亞利桑那州舉行的集會上發表講話。（Reuters）

據報道，在當地時間9月3日即將出版的這本新書中，有一張未註明日期、特朗普與朱克伯格在白宮會面的照片。照片下方，特朗普寫道：「朱克伯格會來橢圓形辦公室見我，他會帶着他非常漂亮的妻子來參加晚宴，表現得非常友好，但背地裏卻一直在策劃安裝可恥的『鎖箱』（Lock Boxes），這是針對總統的真正陰謀。」

特朗普補充稱，他所指的是，朱克伯格夫婦在2020年美國總統大選期間，為選舉基礎設施捐款4.2億美元，藉由法律漏洞來支持民主黨候選人。

「他告訴我，Facebook上沒有像特朗普這樣的人，但與此同時，出於某些原因，他卻在暗中與我為敵。」特朗普還寫道：「我們正密切關注他，如果他這次做了任何違法的事情，他的餘生都將在監獄裏度過——就像那些在2024年總統大選中作弊的人一樣。」

《政治報》稱，對於特朗普新書中最新披露的這段內容，Meta方面的發言人沒有立即回應置評請求。

特朗普和朱克伯格之間可謂「積怨已久」。2020年6月，特朗普還是美國總統時，朱克伯格曾表示「特朗普總統的分裂和煽動性言論令我們深感震驚和厭惡」，但當時尚未對特朗普發布的內容採取措施。

2021年1月6日，美國爆發「國會山騷亂」後，特朗普的臉書和Instagram賬號遭封禁。朱克伯格當時在一份聲明中表示，公司認為「允許總統在此期間繼續使用我們的服務的風險實在太大了」。直到2023年2月，特朗普才重新獲得這兩個賬號的控制權。當時，特朗普也曾點名朱克伯格，稱他在選舉中作弊。

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）2020年2月15日在德國舉行的慕尼黑安全會議（MSC）小組討論中發表講話。（Getty）

今年7月10日，特朗普在其自創的社交媒體平台「真相社交」（Truth Social）上發文稱，如果他再次當選美國總統，將把「選舉舞弊者」送進監獄，他特別點到了臉書創辦人朱克伯格的名字。

《政治報》稱，共和黨人一直批評Facebook母公司Meta壓制了可能會在2020年大選中打擊到拜登的內容，其中最引人注目的是關於拜登兒子亨特（Hunter Biden）的報道。當時，美國聯邦調查局（FBI）警告說，這些報道可能是俄羅斯精心策劃的介選行動的一部分。

當地時間8月26日，朱克伯格在寫給美國國會眾議院司法委員會主席、共和黨人喬丹（Jim Jordan）的一封信中表示，他將在本次美國大選周期中保持政治「中立」，並停止向地方政府選舉捐款，以免被認為存在政治偏見。他還公開抨擊拜登政府官員2021年「不斷」向臉書施壓，要求平台審查與疫情相關的帖文。朱克伯格說，他對公司屈服於這些要求感到「後悔」。

美眾議院司法委員會X賬號公開這封信時說：「朱克伯格在這封信中承認了三件事——其一，拜登-賀錦麗政府『施壓』Facebook審查美國人；其二，Facebook對美國人進行了審查；其三，Facebook壓制了有關亨特手提電腦的消息。」據彭博社報道，這封信的真實性得到了Meta的證實。

本文獲觀察者網授權轉載。

