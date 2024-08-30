最後一次習拜會？APEC峰會11月秘魯登場　外長：習近平拜登將出席

亞太區經濟合作組織（APEC）領導人峰會11月在南美國家秘魯舉行，秘魯外長奧萊切亞（Javier González-Olaechea）8月29日表示，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）都將出席。



奧萊切亞29日在記者會表示，中美兩國領導人都將出席這場11月15日至16日在秘魯首都利馬（Lima）舉行的峰會。

他並指，習近平也會在11月17日正式訪問秘魯，政府正精心制訂議程。

習拜會・習近平・拜登・中美關係：當地時間2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。這是會談後，拜登親自將習近平送到上車處道別。（新華社）

奧萊切亞29日與美方簽署一項改善關鍵礦產合作的協議，他之後發表講話稱，秘魯極重視拜登，不僅因為他的領導地位，也因為美國是最高層盟友。

外界正猜測中美會否再舉行領導人會晤，APEC峰會便成為「習拜會」其中一個可能場合之一。美國總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan） 剛結束訪華之旅，美媒Axios之前在8月23日引述3名知情人士報道，沙利文此行的議程，便包括為拜登與習近平今年稍後可能舉行的最後一次會晤鋪路。

美國11月初將舉行總統大選，拜登已宣布不尋求連任，他將在2025年1月交棒予下任總統。