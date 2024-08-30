最後一次習拜會？APEC峰會11月秘魯登場 外長：習近平拜登將出席
撰文：成依華
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亞太區經濟合作組織（APEC）領導人峰會11月在南美國家秘魯舉行，秘魯外長奧萊切亞（Javier González-Olaechea）8月29日表示，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）都將出席。
奧萊切亞29日在記者會表示，中美兩國領導人都將出席這場11月15日至16日在秘魯首都利馬（Lima）舉行的峰會。
他並指，習近平也會在11月17日正式訪問秘魯，政府正精心制訂議程。
奧萊切亞29日與美方簽署一項改善關鍵礦產合作的協議，他之後發表講話稱，秘魯極重視拜登，不僅因為他的領導地位，也因為美國是最高層盟友。
外界正猜測中美會否再舉行領導人會晤，APEC峰會便成為「習拜會」其中一個可能場合之一。美國總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan） 剛結束訪華之旅，美媒Axios之前在8月23日引述3名知情人士報道，沙利文此行的議程，便包括為拜登與習近平今年稍後可能舉行的最後一次會晤鋪路。
美國11月初將舉行總統大選，拜登已宣布不尋求連任，他將在2025年1月交棒予下任總統。