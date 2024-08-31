中方：菲律賓船故意衝撞中國海警船艦　現場第一手影片＋照片曝光

中國海警局指，非法滯留中國仙賓礁（Sabina Shoal）的菲律賓9701號船8月31日中午12時左右尋釁肇事，它的位置在中國海警5205艦左舷，故意衝撞中國船艦，並發生碰撞。



以下是菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）發布的影片，包括國營PTV在內的菲律賓國營媒體都有發布：

央視旗下社交網站帳號微博「玉淵譚天」8月31日稱拿到2張菲律賓與中國船舶在發生衝突的獨家照片，現場除了菲律賓海警船，還有美軍P8A干擾中國海警執法行動。

法國國際廣播電台（RFI）31日稱，這次在仙賓礁附近發生的事件，是中菲對峙1個月內發生的第5次海事衝突。

中國海警局新聞發言人劉德軍表示，8月31日下午12時6分，菲律賓9701號船以不專業、危險方式故意衝撞中方正常維權執法的5205艦，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

劉德軍表示，31日上午8時2分，菲律賓非法滯留中國仙賓礁的海警9701號船起錨，位仙賓礁潟湖內持續機動、尋釁肇事，中方海警5205艦依法依規對9701號船採取喊話警告、跟監管控等措施。

中國海警局新聞發言人劉德軍表示，2024年8月31日下午12時06分，菲9701號船以不專業、危險方式故意衝撞中方正常維權執法的5205艦，導致發生擦碰，責任完全在菲方。（中國最高人民檢察院）

他說，中方再次正告菲方正視現實、放棄幻想，立即自行撤走才是唯一正確途徑，不要誤判形勢、製造熱點、升級事態，否則由此引發的一切後果由菲方承擔，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將採取必要措施，堅決挫敗一切挑頭鬧事、多點滋事的侵權行徑，堅決維護國家領土主權和海洋權益。