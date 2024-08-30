菲律賓擬加強與越南防務聯繫　分析：應對南海議題

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）8月30日在越南國防部長潘文江訪問馬尼拉期間，推動與越南加深安全和經濟聯繫。



彭博社報道，小馬可斯在與潘文江會晤時說：「我們現在討論的是防務合作、安全合作、海上合作，當然還有貿易領域……我認為，您的訪問將進一步推動我們在這些領域的合作。」

2024年8月19日，中國國家主席習近平和訪華的越南國家主席​​蘇林，在中國北京人民大會堂舉行簽字儀式後握手。（Reuters）

潘文江計劃在同日晚些時候與菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）會面，預計雙方將簽署安全協議。

小馬可斯2024年1月曾訪問越南，兩國同意加強海警合作。越南6月提出與菲律賓就重疊的海洋主張舉行會談。7月，菲越兩國分別向聯合國提出對擴展大陸架的主權要求，以承認它們在南海200海里專屬經濟區以外的權利。8月早些時候，兩國還舉行了首次聯合海岸警衛隊演習。

菲律賓與越南2024年8月9日在菲律賓海域首次舉行海岸警衛隊聯合演習。（Reuters）

受訪學者認為，菲越兩國相關合作明顯針對中國，且只會逐步加強；中國反應較為克制，主要是因為越南。

中國智庫「南海戰略態勢感知計劃」主任胡波日前告訴《聯合早報》，越南與菲律賓毫無疑問會在南海問題上加強合作，甚至不排除兩國按照南海仲裁案2016年的裁決結果，進行劃界談判的可能性。

另有不具名中國學者說，中國與菲律賓之間的海上摩擦不斷，對彼此的態度都很強硬，菲越兩國海警這次的聯合演習和加強合作，中國的反應卻相對克制，主要是因為越南。

2024年7月22日，菲律賓馬尼拉，總統小馬可斯發表國情咨文。（Reuters）

8月19日，越共總書記、越南國家主席蘇林到訪北京與中共總書記、中國國家主席習近平會面時說，越南願同中國妥善管控海上分歧，共同維護地區和平穩定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

