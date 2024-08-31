烏克蘭攻入俄羅斯庫爾斯克州　北約秘書長：合法

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說，烏克蘭攻入俄羅斯庫爾斯克州是合法的，屬於烏克蘭自衛權的範圍。



路透社報道，斯托爾滕貝格接受德國《星期日世界報》訪問時，首次對烏克蘭進軍庫爾斯克的行動作出回應。

他說：「烏克蘭有權自衛。根據國際法，這項權利不是止步於邊境。」

但斯托爾滕貝格說，北約事先並不知道烏克蘭的計劃，也沒有在烏克蘭入侵庫爾斯克的行動中扮演任何角色。

他指烏克蘭入侵俄羅斯領土存在風險，但如何開展軍事行動取決於基輔，「（烏克蘭）澤連斯基總統清楚表明，入侵行動旨在建立一個緩衝區，以防止俄羅斯進一步越過邊界進行襲擊。」

「而像所有軍事行動一樣，這是有風險的。但烏克蘭要如何捍衛自己，決定在於它自己。」

烏克蘭8月6日對俄羅斯庫爾斯克州發動大規模的跨境入侵，俄羅斯軍隊則繼續向烏克蘭東部戰略樞紐波克羅夫斯克市推進。

本文獲《聯合早報》授權轉載

