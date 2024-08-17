特朗普要讓北約「責任轉移」歐洲　來騰出手對付中國

撰文：聯合早報
出版：更新：

特朗普（Donald Trump）擬議的北約「激進轉向」，核心在於把以往所主張的防務「責任分擔」，修正為「責任轉移」，大大縮減美國的安全角色。此即所謂的「休眠北約」概念，亦即把常規防衛責任完全交予歐洲，美國只扮演「準沉默」的角色。

隨着美國大選臨近，共和黨候選人特朗普堅挺的民望，令歐盟各國對北約前途普遍感到憂慮。在特朗普第一個任期，美歐關係圍繞防務費用分擔產生嚴重分歧。2018年，特朗普多次威脅要退出北約。今年2月，他公開威脅要鼓勵俄羅斯進攻不付足防務賬單的北約成員國。近來，他更發出明確信號：歐洲而不是美國應當承擔起歐洲防務的主要責任。

這一切意味着，一旦特朗普上台，北約極可能發生「激進轉向」。這對歐洲將意味着什麼？

北大西洋公約組織成立於冷戰日熾的1949年4月，首任秘書長伊斯梅（Hastings Ismay）把組織的使命精闢概括為「拒俄、迎美、制德」（keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down）——實質是美國負責歐洲防務，對外抵禦蘇聯威脅，對內震懾德國。由此產生兩大戰略後果：其一、穩定歐洲，促進歐洲復興，防止政治左轉；其二、通過駐軍德國和將其納入北約，根本解決「德國問題」，實現歐洲內部的永久和平。

特朗普與萬斯：2024年8月3日，美國佐治亞州亞特蘭大，美國共和黨副總統候選人參議員萬斯大與共和黨總統候選人、美國荊總統特朗普一起舉行的競選活動，並發表講話。（Reuters）

鮮為人知的是，除了抵禦蘇聯的公開目標之外，北約還承擔着美國外交政策的更大使命——重建全球資本主義的政治經濟秩序。

歐洲復興和繁榮事關美國國家安全

美國精英在二戰結束前已認識到，今後美國的安全已不再限於本土，而在於不斷拓展全球資本主義的邊疆。冷戰之初，嚴峻的形勢使美國意識到歐洲的復興和繁榮，事關美國國家安全。在美國政策制定者看來，打贏冷戰與重建全球經濟的目標並行不悖，後者的重要性甚至超過前者。

為此，美國借冷戰之名，不遺餘力扶持歐洲，助力其經濟一體化，不惜付出日後歐洲成為美國經濟勁敵的代價。在美國的軍事庇護下，歐洲得以從容建設福利國家；作為回報，歐洲自願接受美國的政治領導——此「交易」成為戰後大西洋關係心照不宣的政治基礎。

可以說，北約的建立使美國得以重新構建資本主義第一世界內部的國際關係，由此奠定戰後自由主義國際秩序的基礎，成功意義絲毫不亞於打贏冷戰。

北約峰會：2024年7月11日，烏克蘭總統澤連斯基、英國首相施紀賢、美國總統拜登、北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）等官員與會。（Reuters）

1989年冷戰結束。然而，布殊政府沒有沉浸在福山「歷史終結論」的幻覺中。在關鍵的1990年至1991年，面對德國統一、華約解散以及蘇聯解體後的世界新格局，美國決策者基於冷峻的現實主義理性，重新評估「世界失序」的可能前景。

在他們看來，雖然蘇聯威脅不復存在，但兩大新變數引起美國憂慮：一是俄羅斯在蘇聯廢墟上覆興的可能；二是歐洲企圖建立獨立的安全機制，作為北約替代品——後者尤其令美國不安。因為一個削弱美國政治軍事存在的獨立的歐洲，可能從此不再聽從美國號令。的確，歐洲追求戰略自主——亦即共同外交和防衛政策的努力，從1970年代以來一直沒有中斷過。

出於對俄羅斯和歐洲有可能挑戰冷戰後美國單極霸權的戰略警覺，布殊政府在1992年初秘密制定了《國防計劃指針》，明確指出，冷戰後美國外交政策的首要目標，是阻止再出現新的全球性大國挑戰美國領導地位。為此目的，美國決不允許北約受到削弱。

另一方面，戰後繁榮已使歐洲成長為經濟超級大國，坐擁超大市場，使其具有充分條件邁向自給自足的「歐洲堡壘」。美國擔心，一旦歐洲陷入經濟蕭條，隨之而來的必將是政治左轉和更大的市場封閉。這勢必與關乎美國重大利益的經濟全球化產生衝突。

美國深知，第三波將真正波及全世界貨真價實的經濟全球化能否推得動，歐洲的支持至關重要。歐洲自身的繁榮恰恰也離不開歐美經濟的相互依存——這隻能通過保存北約來實現。因為只有保持強大的安全聯盟，才能產生遏制「歐洲堡壘」的政治影響力。

2024年7月9日，北約峰會國家領袖合照。（Reuters）

小布殊單邊主義使歐美再現裂痕

1992年4月，美國思慮成熟，決定東擴北約。美國對此成竹在胸——歐洲獨立干預南斯拉夫內戰的力不從心、多國對「德國的歐洲」前景普遍不安、前華約諸國對北約東擴的翹首以盼——證明冷戰後的北約依然難以被取代。美德率先達成默契，美國支持統一後的德國留存北約，以打消德國統一引起的疑慮；德國則幫助美國說服法國支持關貿總協定烏拉圭回合談判。於是，美歐達成協議：美國繼續為歐洲提供安全保障，歐洲則支持美國領導下的「新經濟秩序」。

美國通過北約東擴如期達成了戰略目標：安定歐洲；使歐洲成為美國倡導的經濟全球化的共同推動者。美國利用歐洲軍事能力的虛弱，使歐洲進一步接受這樣的制度安排：作為歐洲獨立軍事力量的西歐聯盟，同時成為北約的歐洲支柱；它和歐盟的東擴與北約的東擴同步化。

自2001年始，小布殊一意孤行的單邊主義方針，使歐美關係出現嚴重裂痕，堅定了歐洲追求多極化的決心。2009年1月，奧巴馬上台後，大西洋關係得到適當修補。但歐美矛盾依舊，主要原因是美國決定將戰略重心東移，為此不惜得罪歐洲盟友，主動與俄羅斯改善關係，以便實施針對中國的「亞洲再平衡」戰略。

老歐洲國家中的法國出於削弱美國霸權，德國出於能源依賴的現實利益考慮，趨向於對俄羅斯的侵略傾向採取綏靖態度——典型體現在2014年《明斯克協議》（Minsk Agreement）的簽署。特朗普上台後，大西洋聯盟的裂痕進一步擴大，雙方圍繞防務費用分擔鬧得不可開交，幾近導致北約「腦死亡」。

習近平2024年7月3日在哈薩克首都會見普京。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS）

2022年俄烏戰爭、中國的戰狼外交，以及中俄事實結成「鋼鐵同盟」（2024年5月）——促成北約的復活。對俄調處的失敗，最終促使法德意三大「親俄」的老歐洲國家放棄綏靖主義，與美國形成支持烏克蘭反侵略的共同陣線，實現自二戰結束以來西方世界空前的團結。

美國作為歐洲安全保障者的角色再度凸顯——不但向烏克蘭提供最大比例的軍事援助，還向北約增兵2萬，使駐歐總兵力達到10萬人。2023年美國國防開支為8600億美元，佔國內生產總值（GDP）3.5%，10倍於德國，佔到北約所有成員國防務總開支的68%。可以說，離開美國，以法國為代表的歐洲縱然有再大的雄心，短期內也無力填補如此巨大的力量真空，自主承擔起保衛歐洲的重任。

特朗普擬議的北約「激進轉向」，核心在於把以往所主張的防務「責任分擔」，修正為「責任轉移」，大大縮減美國的安全角色，將其限定在為歐洲提供核保護傘，以及僅在危機時刻對歐洲施以援手——此即所謂的「休眠北約」（dormant NATO）概念，亦即把常規防衛責任完全交予歐洲，美國只扮演「準沉默」（quasi-silent）的角色。

特朗普似乎不在意歐洲軍事上坐大，這與老布殊政府未雨綢繆防範歐洲的心理，形成鮮明對比。從短期看，歐洲國防生產體系的天生弱點，的確不值得美國焦慮——迄今為止，歐洲武器生產依然與民族國家的尊嚴和主權高度關聯，一直處於支離破碎的狀態——比如，歐洲有178種不同類型的武器系統，美國只有30種；又如，歐洲有17種主戰坦克系統，美國只有一個。專業分工和規模經濟的缺失，導致歐洲國防工業低效和浪費。這恰恰是歐洲政治一體化滯後的副產品，拖延着歐洲實現戰略自主的步伐。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普2019年夏在大阪G20峰會上會面。（Getty）

北約歐洲化助美國騰出手對付中國

當下的特朗普無意拋棄北約，而是要喚醒歐洲——通過推動北約的歐洲化，解脱美國，以便騰出手來全力對付中國。這是因為中國的危險性遠比俄國要大得多——特別是當其與俄聯手之時；美國僅憑一己之力，已然不足以對付中俄聯合力量。在特朗普看來，北約的「激進轉向」已然十分緊迫。

就歐洲自身利益而言，在與美安全關係上究竟是「制衡還是搭便車」，是個終究要做出抉擇的問題。「搭便車」儘管可以把維繫福利國家的成本降到最低，但始終依賴美國軍事保護，必然極大牽制歐洲心心念念之戰略自主，導致多極化夢想永遠成為泡影。

事實上，制衡與搭便車絕非涇渭分明。歐洲自身軍事系統與北約已基本實現作戰體系的對接，北約快速反應部隊的總兵力正從4萬擴充至30萬。北約的歐洲化意味着，歐洲在常規力量控制上將掌握很大主動權；加之歐洲自身的軍事力量——無論是英法聯合遠征軍，還是英國領導九國組成的聯合遠征軍，正在成為不可小覷的歐洲硬實力。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）於2024年7月10日在美國華盛頓舉行的北約75周年峰會期間舉行新聞發布會。（Reuers）

由此可見，北約「激進轉向」不僅不會削弱北約，反而將使其變得更加強大。烏克蘭戰爭及相應的世界政治格局重構，給歐洲重塑福利國家、通過一定程度的軍事化、加快共同外交和安全政策的政治一體化，帶來難得的機遇。雖然重整軍備的道路不會一帆風順，但符合歐洲長遠利益，只要政治家因勢利導，使其不可逆轉完全可能。

正如歐洲一體化在過去67年中不乏仿徨、停頓，乃至後退，但總的趨勢依然是不斷向前推進。英國於2016年退歐後，很快就啟動「事實重返歐洲」的進程；在此前後，更成為歐洲軍事化最重要的引領者。

如果說冷戰時期，美國為重構全球資本主義體系和對付蘇聯，不惜讓歐洲成為日後的經濟勁敵；在新冷戰時代，美國為應對中國挑戰，則不惜讓歐洲成長為新興軍事強國。但這將是一個支持大西洋聯盟，以「確保21世紀是歐美世紀、而不是中國世紀」的新的全球性大國。德國聯邦政府歐美關係協調員彼得·拜爾（Peter Beyer），在2021年4月21日德國《時代周報》（Die Zeit）的文章《我們需要一項跨大西洋的對華戰略》就指出了這點。這樣一個與美國既相互依存、又相互牽制的強大歐洲，有利於世界和平。

作者岳健勇是倫敦政治經濟學院訪問學者

還有人記得特朗普遇刺嗎？　賀錦麗還要面對轉速最快的美國大選兩年前的北溪爆炸案對庫爾斯克之戰有何啟示？｜俄烏戰爭賀錦麗為何選沃爾茲做副手？｜專家有話說多哈再談加沙停火：中東大戰前的最後談判？
北約
特朗普
歐盟