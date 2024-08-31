波音星際客機飛船計劃9月6日不載人返回地球

美國太空總署星期五（8月30日）宣布，遭遇技術故障的美國波音公司「星際客機」飛船計劃於9月6日脫離國際太空站啟程返回地球。



新華社報道，按計劃，「星際客機」（Starliner）將於美國東部時間9月6日傍晚6時4分許脫離太空站，不載人返回地球，預計7日在美國新墨西哥州的白沙太空港地區着陸。搭乘「星際客機」前往國際太空站的兩名太空人，將於明年2月改乘美國太空探索技術公司（SpaceX）的「龍」飛船返回地球。

「星際客機」6月5日攜美國太空人威爾莫爾（Barry Wilmore）和威廉姆斯（Sunita Williams）升空，6月6日飛抵國際太空站。飛船原定6月14日脫離太空站返回地球，但因推進器故障和氦氣泄漏等問題，返航時間一再推遲。

美國太空總署8月30日還宣布，計劃不早於9月24日進行「龍」飛船載人航天發射，將美國太空人黑格（Nick Hague）和俄羅斯太空人戈爾布諾夫（Alexander Gorbunov）送往太空站。此次任務原定太空人為四人，後來決定減至兩人，以便給兩名因「星際客機」故障滯留太空站的威廉姆斯和威爾默爾保留兩個空位。

美太空總署此前介紹，「星際客機」必須在「龍」飛船發射前返回地球，以給後者騰出對接口。

本文獲《聯合早報》授權轉載

