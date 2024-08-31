賀錦麗路透民調超特朗普4個百分點　支持度在女性與西班牙裔拉開

美國最新民意調查結果顯示，美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）激發選民的新熱情，並撼動競選局勢。



星期四（8月29日）公布的路透社／益普索民調發現，賀錦麗以45%對41%的支持率，領先共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。

在登記選民中，賀錦麗的4個百分點優勢大於7月底的1個百分點優勢。

在女性和西班牙裔選民中，賀錦麗的支持率不斷上升。賀錦麗和特朗普在這個群組的支持率分別為49%和36%，賀錦麗領先特朗普多達13個百分點。

在7月份進行的4次路透社／益普索民調中，賀錦麗在女性選民中領先9個百分點，在西班牙裔選民中領先6個百分點。

圖為2024年8月29日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在佐治亞州薩凡納（Savannah）出席競選集會。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

民調也顯示，賀錦麗取代總統拜登成為民主黨總統候選人後，73%的民主黨選民對選舉感到更為興奮。

而特朗普在白人選民和男性選民中保持領先的優勢與7月份相似。但在最新的民調中，特朗普在沒有大學學位選民中的領先優勢從7月份的14個百分點縮小至7個百分點。

路透社／益普索民的新民調是在截至8月28日的8天內進行，誤差幅度為2個百分點。

圖為路透社製作的合成圖片。圖左為美國副總統賀錦麗2024年7月22日身在白宮，圖右為美國前總統特朗普2024年8月15日身在新澤西州。（Reuters）

另外，8月29日晚公布的彭博新聞／Morning Consult（晨間顧問公司）民調結果顯示，賀錦麗在總統競選中繼續保持強勁勢頭，在最有可能決定勝負的7個搖擺州，她都領先或與特朗普打成平手。

這項民調顯示，賀錦麗在7個搖擺州的登記選民中領先特朗普兩個百分點，在可能投票的選民中領先特朗普1個百分點，在統計上持平。7個州的民調誤差為1個百分點。

11月5日為2024年美國總統選舉日，現在距離投票日不到10週時間。

本文獲《聯合早報》授權轉載

