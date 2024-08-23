小羅伯特甘迺迪退選會否變成特朗普的「白宮門匙」？｜美國大選

民調上曾經穿越雙位數字支持度的美國總統選舉獨立候選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）由於近來民望大挫、財源斷絕，很可能將會在美國亞利桑那州（Arizona）當地時間8月23日中午的一場活動中正式宣布退選。在全國民調中還有幾個百分點支持度的小甘迺迪可能會轉向支持特朗普（Donald Trump），在民主黨全國代表大會（DNC）後給特朗普打一支強心針。

小甘迺迪早在7月的共和黨全國代表大會（RNC）期間已經開始同特朗普展開溝通。小甘迺迪似乎是想以其背書交換特朗普在未來的內閣中給他一個管理衛生醫療政策的職位－－小甘迺迪本是環保議題律師，但新冠疫情期間卻以反疫苗陰謀論主張打響名堂。

小甘迺迪的副手夏納漢（Nicole Shanahan）8月20日已經提到退選支持特朗普的可能，她表示如果繼續參選尋求取得5％選票以建立一個可以在2028年競選的政黨的話，可能會奪走特朗普的選票，讓民主黨的賀錦麗（Kamala Harris）－沃爾茲（Tim Walz）名單勝出。

2024年8月22日，民主黨全國代表大會（DNC）舉行到第4天，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）壓軸演說結束後，她與丈夫任德龍，還有她副手沃爾茲及夫人一同站在台上手牽手，將大會氣氛推上高峰（Reuters）

夏納漢是Google創辦人之一Sergey Brin的前妻，盛傳曾搭上馬斯克（Elon Musk），如今卻透過其高達10億美元的離婚分手費進行各式投資。小甘迺迪本來選擇只得38歲、沒有政治經驗的夏納漢為副手，很可能就是因為她有錢－－她至少為其競選投入了一千萬美元。

雖然外界還未得知小甘迺迪的確切決定，但他在8月22日已經退出了亞利桑那州的總統選舉。非常巧合地，特朗普在23日當地時間下午在亞利桑那州舉行選舉集會。在20日的一場訪問之中，特朗普被問及會否考慮給予小甘迺迪內閣職位，特朗普表明對此持開放態度，又稱他喜歡和尊重小甘迺迪，「他是個非常聰明的人，我認識他很長一段時間了。」

小甘迺迪出自民主黨政治世家，本來是想以民主黨人身份挑戰拜登（Joe Biden）的。然而，面對黨內壓力，最終決定以獨立身份參選。但在兩黨制的美國，以獨立身份參選也不容易。長年以來，各州都不斷收緊總統參選資格，第三黨候選人要登上一州的總統選票名單困難重重。民主黨人眼見小甘迺迪拆走勢弱拜登選票的威脅，更一直以司法手段阻止小甘迺迪參選－－8月中，在民主黨人主導的一場官司之中，紐約州法官就裁定小甘迺迪紐約住址申報不實而阻止其登上該州選票。

在拜登退選之後，小甘迺迪對於民主黨的威脅卻似乎大大減少。根據《經濟學人》/YouGov的民調，在賀錦麗坐正之後，支持小甘迺迪的2020年拜登選民大減了一半，支持他的2020年特朗普選民卻只見輕微減少，小甘迺迪在後者2020年選民中的拆票比例已稍高於前者。

而根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的民調數字，7月拜登落後特朗普，小甘迺迪支持度卻有雙位數，但到8月，小甘迺迪支持度減半至單位數，賀錦麗的支持度卻反超特朗普。

由此可見，不少原本支持小甘迺迪的民主黨人只是不滿拜登，而非不滿民主黨本身，去除了拜登的因素，他們就「回家」了。

相較之下，小甘迺迪的陰謀論信念（不止於疫苗，還包括甘迺迪總統遇刺等不同議題），以及他的怪異行為（他曾承認在放鷹狩獵期間得到了一隻幼熊的屍體，本來想要吃掉牠，但因為時間不足，決定在紐約市中央公園放下屍體再在旁擺放一架單車，偽造幼熊離奇被單車撞死的奇聞－－見下片），都使他更為接近反建制色彩濃厚的特朗普（以及同樣以特立獨行者自居的馬斯克等）。因此，小甘迺迪對特朗普也一直存在拆票威脅，即使在民主黨總統人選改變之後亦是如此。

從這個形勢來看，小甘迺迪退選，無論如何也對特朗普比較有利。

如果到亞利桑那時間23日中午，小甘迺迪真的退選，並為特朗普背書的話，這很可能會是特朗普試圖尋找攻擊賀錦麗的有效宣傳手法長達一個月而無果之後對於其選情的一個罕見的有利發展。

問題是，小甘迺迪退選、為特朗普背書的影響其實頗為難以預測。原來支持他的選民，並不必然因此就改投特朗普。畢竟到了此刻還堅持投票給小甘迺迪的選民，大概沒有任何影響選舉結果的意願，而只是要向民主黨和共和黨壟斷的美國政治「說不」，投下一張抗議票。小甘迺迪退選後，他們的抗議票可能不會投出，或者投給其他完全沒有勝算的第三黨候選人。

而且，如果特朗普真的是以內閣職位來換取小甘迺迪的支持的話，後者的陰謀論主張可能會使一些原本支持特朗普的溫和派和中間派放棄對他的支持。一加一減，可能得不償失。

從根本上說，特朗普的勝敗還是要看特朗普個人。小甘迺迪的退選只是一個旁枝末節，並不會成為特朗普的「白宮門匙」。要扭轉此刻輕微落後的選情，9月10日同賀錦麗的總統辯論才是有可能讓特朗普破局的契機。