賀錦麗民主黨新黨綱現五大變化　首次將台灣框入中國章節

美國民主黨全國代表大會剛公布的新黨綱，本該是為拜登準備的，拜登退選後，賀錦麗（Kamala Harris）接棒，黨綱內容也體現一些微妙的變化。大體可以總結為五個「首次」：

第一，首次將「中國」列為單獨章節闡述，內容基本照搬了拜登四年來的對華主張。以往民主黨黨章基本上將中國納入「亞太」或「印太」章節；

第二，首次將台灣地區框定在中國章節，體現台灣話題屬於中國議題範疇，內容上恢復了美國「一中政策」的表述，即三個公報、對台關係法以及所謂的六項保證，這和我們的「一中原則」本質上不同。2020年拜登競選總統時的黨綱刪除了這部分內容。

第三，首次正式使用「印太」。2020年拜登參選時的民主黨黨綱，包括之前2016年希拉里、2008和2012年奧巴馬參選時的黨綱，都只強調「亞太」概念，並將中國（包括台灣地區）都置於亞太章節一起闡述。拜登在2020年之所以繼續使用「亞太」，或許只是為了和當時特朗普率先啟動的「印太」理念區別開來。

第四，首次系統闡述人工智能（AI）挑戰和合作。這是之前黨章未涉及的內容。內容基本上符合拜登任內政策，即和盟友管控AI風險、阻止中國獲得AI晶片，並同中國合作，設置安全使用AI技術的「護欄」。

第五，首次提到阻止非法移民，強化邊境。這是靠近共和黨立場，目的是為了爭取中間選民支持。

美國民主黨全國代表大會在當地時間2024年8月21日進行到第3天，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯賀錦麗）競選拍檔、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz，又譯華茲）當天正式接受美國民主黨提名，成為該黨副總統候選人。圖為他來到設於芝加哥的造勢活動會場，站在眾多民主黨支持者前方。（REUTERS/Brendan Mcdermid）

除此以外，新版民主黨黨章加大了「技術競爭」的內容，體現在核安全、製造業、清潔能源、對華技術競爭、國防研究、數據安全等領域。2020年提及了技術，但都是集中在5G、能源、氣變和基建領域，競爭意味相對較弱。

其實就台灣問題而言，民主黨黨綱還有一個變化：2020年雖然沒有重申「一中」政策，但提到了兩岸和平解決，今年的黨章重申了「一中」政策表述，但未提及「兩岸和平解決」，反而強調「反對任何一方單方面改變現狀」。

這就是美國人的文字遊戲。

這些變化雖不反映美國政策變化，但可以為分析未來美國政策變化趨向提供參考。比如，從黨綱看，民主黨未來會加大和中國的技術競爭，強推清潔能源計劃，可能採取更多舉措，阻止中國新能源汽車進入美國，以扶持和保護國內產業。

黨綱對政策有一定的指導意義，但不是決定性的，基本上不影響執政後的政策，但從黨綱的起草過程（春夏起草）、內容的增減（主要迎合特定選民），可以判斷美國社會、政治議題和政客態度的變化（就是納稅人的錢怎麼花）以及背後哪些遊說勢力（利益集團代表參與黨綱制定）在影響美國政策。

圖為2022年4月5日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與美國前總統奧巴馬來到白宮東廳（East Room），出席由總統拜登（Joe Biden）主持、與《平價醫療法案》（Affordable Care Act，ACA）有關的活動。ACA是由時任總統奧巴馬在2010年簽署生效。（REUTERS/Leah Millis/File Photo）

黨綱另外一大作用就是留下候選人的歷史印記。比如，希拉里2016年競選時（在桑德斯的施壓下）民主黨黨綱將全國最低工資標準設為時薪15美元。此次民主黨黨綱本來是為了拜登準備的，所以內容基本上加入了很多拜登執政理念。第一章就是「拜登經濟學」，即政府「由內到外」 （middle-out approach）、「自下而上」（bottom-up）地重振和重塑經濟，吸引製造業迴流美國，並創造更多就業機會，擴大美國中產階級。

比如2024年共和黨黨綱，特朗普的MAGA議程佔據主流（比如修牆和遣返移民），凸顯了特朗普對共和黨的控制。以往共和黨強調的聯邦墮胎禁令和財政保守主義已被淡化，反對同性婚姻的內容也被刪除。2016年及之前的共和黨黨綱基本上都會強調「一男一女」的傳統婚姻家庭和價值觀。

所以，從黨綱變化可以看出共和黨在爭議議題上的態度變化，以及特朗普對該黨影響力的大小。墮胎禁令被淡化，就是因為特朗普要爭取女性選民的支持。刪除反對同性婚姻內容，也是符合美國的時代特徵。

2024年8月22日，民主黨全國代表大會（DNC）舉行到第4天，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）壓軸演說結束後，她與丈夫任德龍，還有她副手沃爾茲及夫人一同站在台上手牽手，將大會氣氛推上高峰。（Reuters）

再比如，今年特朗普化的共和黨黨綱，根本沒有提及台灣，這符合特朗普對台灣的基本認知：中國大陸為桌子、台灣為「筆尖」。台灣想要美國保護，就要向美國繳納「保護費」。

其實，特朗普這樣的總統候選人根本不在乎黨綱內容。1996年共和黨總統候選人Bob Dole說過，他根本不看黨綱。現在的賀錦麗一旦勝選，也不一定按照黨綱執政。只有當一個政黨同時拿下白宮和國會控制權時，黨綱的一些政策許諾才有可能得以落實。很多情況下，黨綱中「美好許諾」之所以無法實現，大多和國會和利益集團的阻撓有關。

本文作者為白宮資深觀察家ZhiKing，首發於「中美2049」微信公眾號，圖片為編者所加，轉載時有刪減。

