日本颱風：珊珊吹襲多地增至6死127傷　JAL與ANA取消61班機

日本受颱風「珊珊」影響，8月31日各地雨風加劇，迄今6人在這場天災中死亡、另有127人受傷、1人失蹤。九州合計113人受傷；位於山口縣以及神奈川縣亦有多人受傷；全國合計127人受傷。除此之外，當地包括鐵路及飛機航班繼續有取消或延誤的情況。



日本氣象廳稱，截至當地時間31日下午6時，「珊珊」集結在潮岬的東南偏東100公里海域上空，以每小時約15公里的速度向東移動。「珊珊」中心大氣壓力996百帕，最大風速每秒18米，最大瞬間風速每秒25米。

根據日本放送協會NHK透過各廣播電台彙整的資訊，愛知縣蒲郡市發生山崩，3名30多歲至70多歲的男女死亡、2人受傷。

德島縣上板町29日有一棟房屋二樓屋頂倒塌，一名80多歲的男子被壓死。

在福岡縣築條町，一名80多歲的男子前往河邊後失蹤。他的遺體最後在下游被人發現。

在佐賀縣鹿島市，一名80多歲男居民在前往神社的路上被發現昏迷不醒，之後證實死亡。縣政府稱，他所乘的車似乎是被強風吹翻。他身上還有多處傷勢。

在鹿兒島市，一名60多歲的男子乘坐小船出海後失蹤。日本海岸警衛隊在搜尋過程中，在附近水域發現一具屍體，目前有關方面正在確認死者身份。

圖為2024年8月31日，日本氣象廳當地時間下午6時更新的颱風「珊珊」路徑預測圖。（日本氣象廳網站）

NHK引述九州電力31日稱，截至當地時間下午6時，九州鹿兒島縣薩摩地區和大隅地區約逾1.8萬戶停電。修復工作現正進行中。

現於紀伊半島附近的「珊珊」為靜岡縣和神奈川縣帶來大雨。氣象廳呼籲人們嚴防山崩、低窪地氾濫和河流氾濫，因從31日晚開始，東海和關東甲信地區有可能形成線狀雨帶（線性降水帶）。

當局指發生災害的風險可能激增，呼籲人們31日晚上留在安全的地方。

必須便用交通工具甚或搭乘飛機人士，務必留意天氣預報、有關部門及公司發布的最新資訊。

日本颱風：圖為2024年8月29日福岡機場YouTube直播頻道的影片截圖，樂桃航空（Peach Aviation）編號MM523班機受「珊珊」帶來的強風影響，未能在福岡國際機場順利降落，機師控制客機再度起飛。（Fukuoka-airport-live via Youtube/Handout via REUTERS）

NHK在當地時間9時12分報道，往返九州、中國地區、四國地區機場的航班受到影響，日本航空（JAL、日航）31日取消22個航班，全日本空輸（ANA、全日空）取消39個航班。

日本放送協會稱，9月1日的航班已編排，但由於航班有可能突然取消，航空公司呼籲人們瀏覽公司網站以獲取最新航班資訊。