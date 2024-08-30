沙利文訪華晤習近平張又俠　學者：北京重視中美戰略對話

中國國家主席習近平8月29日在北京與到訪的美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）會面時說，中國致力於中美關係穩定發展的目標沒有變，並表示希望美國能視彼此的發展為機遇而不是挑戰。



沙利文則重申，美國總統拜登（Joe Biden）致力於處理中美關係以避免競爭演變成衝突，拜登也期待在未來幾周內與習近平互動。沙利文同日也與中共中央軍委副主席張又俠會面。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒向《聯合早報》分析指出，沙利文訪華意味着中美高端戰略對話管道正式啟動，習近平和張又俠分別同沙利文會面，顯示北京重視與美國的戰略對話，這對中美之間加深認識、防止衝突和誤判，「具有非常重要的積極意義」。

沙利文此次訪華三天，首兩天與中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅進行戰略溝通，涉及中美間廣泛且複雜的議題。最後一天則分別與習近平和張又俠會面。

新華社報道，習近平在與沙利文的會面中說，中美兩個大國打交道，第一位的是樹立正確的戰略認知，首先要回答好中美到底是對手還是夥伴這個管總的問題。

習近平2024年8月29日在北京會見沙利文（REUTERS/Trevor Hunnicutt/Pool）

習近平表明四個「沒有變」：中國致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變；按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變；堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變；賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。

他表示，希望美國以積極理性的態度看待中國和中國發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，同中國一道找到中美在地球上和平共處、共同發展的正確相處之道。

習近平也表示，願同美國總統繼續保持溝通。

白宮新聞稿則說，在沙利文與習近平的會面中，「雙方歡迎為保持開放溝通渠道所做的持續努力」，包括在未來幾周內拜登和習近平通話的安排。

朱鋒說，在中美領導人通話以及在多邊場合可能碰頭之外，北京還是希望拜登在卸任之前能訪問中國。尤其是美國11月將舉行總統大選，美國政客往往把中國當替罪羊撈取政治資本，如果拜登能訪華，不僅顯示中美關係不能輕易走向分裂，也有助於緩和美國的對華政策壓力。

據路透社報道，沙利文星期四在結束與中方會談後告訴媒體，中美雙方的討論長達14小時，涉及台灣、南海、俄烏，以及美國要求中國打擊製造芬太尼的原料出口等議題。

沙利文說，雙方在一些議題上存在相當大的分歧，例如在南海議題無法達成新共識，在經濟安全和貿易問題有 「激烈的交流與互動」。

彭博社引述沙利文說：「我們在某些方面沒有達成一致，但對話非常有用。」

中美在兩國領導人互動和兩軍戰區領導人溝通方面則有更多共識，沙利文也罕見與張又俠會面。

2024年8月29日，中國北京，中央軍委副主席張又俠會晤美國安全顧問沙利文。（Reuetrs）

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江向本報分析，中共中央軍委副主席會見美國國安團隊高官比較少見，也體現中國確實希望通過高層互動能穩定中美關係。

李明江說，中美都知道高層對話無助於解決分歧，主要目的是不讓兩國關係滑向對抗，美國希望負責任地管控美中競爭，而中國其實希望在競爭與合作的維度裏面，更多地讓中美關係偏向合作。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院中國項目研究員夏爾（James Char）說，中美領導人及其重要幕僚之間任何形式的面對面交流都值得歡迎，即便這不能解決雙方地緣戰略競爭中的結構性矛盾。

根據白宮新聞稿，沙利文向張又俠重申中美兩軍對話的重要性，並計劃在不久的將來舉行戰區指揮官電話會議。沙利文也提及兩岸和平穩定的重要性、美國對南中國海自由航行的承諾、對中國支持俄羅斯國防工業的關切。

根據中國國防部網站，張又俠提出三個「停止」，停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散佈涉台虛假敘事，並強調台灣問題是「中國核心利益中的核心」，「中美關係第一條不可逾越的紅線」。

這是張又俠首次與拜登政府高官會晤，也是美國國家安全顧問時隔八年再次與中共中央軍委副主席會面。2016年，時任美國國家安全顧問賴斯（Susan Rice）曾與時任中共中央軍委副主席范長龍會面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

