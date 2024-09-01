希臘港口大批死魚「塞爆」臭氣熏天中人欲嘔　旅遊城市陷緊急狀態

位於希臘中部的旅遊城市沃洛斯（Volos）近日出現長達數公里、觸目驚心的一條「銀河」，大批死魚在港口漂浮，一直腐爛並惡臭，附近居民和食肆東主叫苦連天。沃洛斯市議員Stelios Limnios形容，「銀河」延綿數公里到帕加斯灣（Pagasetic Gulf）中央。希媒8月31日稱，當地政府宣布沃洛斯進入緊急狀態。



雅典通訊社稱氣候部民防處發布為期1個月的緊急聲明，稱將投入資金和資源，加快帕加斯灣港口的清理工作。

位於希臘中部的旅遊城市沃洛斯（Volos）近日出現長達數公里的「銀河」，大批死魚在港口漂浮引起的惡臭。希媒2024年8月31日稱，政府宣布沃洛斯進入緊急狀態。圖為8月30日，鏡頭下沃洛斯其中一條河流河面佈滿魚屍。（Reuters）

位於希臘中部的旅遊城市沃洛斯（Volos）近日出現長達數公里的「銀河」，大批死魚在港口漂浮引起的惡臭。希媒2024年8月31日稱，政府宣布沃洛斯進入緊急狀態。圖為8月28日，鏡頭下沃洛斯其中一條河流河面佈滿魚屍。（Reuters）

沃洛斯港位於希臘首都雅典以北約170公里。這是繼2023年特大洪水襲擊希臘北部色薩利（Thessaly）地區之後，這港口城市發生的第二次環境災難。

天空新聞及《衛報》8月28日稱，專家將今次事件歸咎於當地色薩利地區2023年發生破紀錄的水災，河流氾濫將淡水魚沖到大海，導致魚群集體死亡。

位於希臘中部的旅遊城市沃洛斯（Volos）近日出現長達數公里的「銀河」，大批死魚在港口漂浮引起的惡臭。希媒2024年8月31日稱，政府宣布沃洛斯進入緊急狀態。圖為8月28日，鏡頭下沃洛斯港口海面佈滿魚屍。（Reuters）

位於希臘中部的旅遊城市沃洛斯（Volos）近日出現長達數公里的「銀河」，大批死魚在港口漂浮引起的惡臭。希媒2024年8月31日稱，政府宣布沃洛斯進入緊急狀態。圖為8月28日，工作人員在沃洛斯港口清理魚屍。（Reuters）

市長Achilleas Beos向傳媒指，死魚所引起的惡臭難當，並批評政府沒有預先在河口設網阻撓。他同時警告，這情況或構成生態災難。

有在距離沃洛斯市約10公里開店的海邊餐廳東主表示，情況令遊客卻步。餐廳在今個夏天的生意額重挫八成。他認為旅遊旺季已結束，政府假如現在決定加設屏障已是無補於事。

當局為免影響擴大，加緊進行清理。單在8月27日這一天當局已清理了沖上沃洛斯附近海灘的57噸死魚。當局已加派拖網漁船到場打撈死魚，再放到貨車上運走。工作人員曾在一天內內運走逾40噸「漁獲」，至今工作仍未結束。

為加快進度，當局亦在河口放置特殊的大網來收集魚屍。